Benim ruhum o kadar güçlü değil mi, benim aklım o kadar özgür değil mi?..

Alaattin Çakıcı'nın Devlet Bahçeli'yi

ziyaret fotoğrafı...

Soruyorum:

Bu fotoğrafı görünce hiç mi rahatsız olmadınız?..



Soruyorum:

Bu kadarı da olmaz, diye eleştirel bir duygu

hiç mi kımıldamadı iç dünyanızda?..

Soruyorum:

Organize suç örgütü lideri olmaktan dolayı

hapis yatmış Çakıcı'nın ziyaret sırasında

Bahçeli'yi, "Türk dünyasının ve Türk

milletinin yaşayan efsanevi lideri" diye

selamlaması hiç mi huzursuzluk

yaratmadı içinizde?..

Soruyorum:

Sevgili Oya Baydar'ın T24 yazısındaki şu

satırları sizi hiç mi düşündürmedi:

Boş bir mizansen değil bu.

80 öncesi ve 80 sonrasında birileri

adına iyi iş görmüş deneyimli

mafyacılara yeniden ihtiyaç

duyulduğunun ve baştacı

edileceklerinin ilanı...

Soruyorum:

Oya Baydar'ın aşağıdaki sorusu içinizde

hiç mi tedirginlik duygusu yaratmadı:

Sağduyusunu ve namusunu hâlâ

koruyabilen AKP'lilere ve MHP'lilere

soruyorum:

Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet

Bahçeli'nin kibarca "organize suç

Örgütü" denilen mafyanın sembol

kişilerinden biriyle verdiği bu fotoğrafı

hazmedebiliyor musunuz?

Ben de soruyorum:

Hazmedebiliyor musunuz?..

Soruyorum:

Bahçeli-Çakıcı fotoğrafının çekilmesi ve servis

edilmesinin görüntüyü aşan anlamları

konusunda hiç mi kuşku bulutu geçmedi

gözlerinizin önünden?

Soruyorum:

Çakıcı, Erdoğan-Bahçeli affından yararlanıp

dışarı çıkarken, demir parmaklık arkasında

kalan onca insan, söyleyin lütfen, hiç mi vicdan

sızısı uyandırmadı iç dünyanızda?..

Soruyorum:

Çakıcı serbest, Osman Kavala hapis...

Söyleyin:

Adalet bunun neresinde?..

Soruyorum:

Çakıcı serbest, Ahmet Altan hapis...

Söyleyin:

Adalet bunun neresinde?

Soruyorum:

Çakıcı serbest, Selahattin Demirtaş hapis...

Söyleyin:

Adalet bunun neresinde?..



Soruyorum:

Organize suç örgütü liderliğinden dolayı hapis

yatmış bir kişi, bir devletin iktidar ortakları

tarafından makbul vatandaş sayılacak, buna

karşılık, onlarca, yüzlerce, binlerce kişi, hukuk

ayaklar altına alınarak hapiste çile doldurmaya

devam edecek...

Cevap verin Allah aşkına:

Bu adaletsizlik içinize siniyor mu?

Daha o kadar çok sorum var ki.

Bu memlekette "derin devlet"le ilgili sorular...

Bu memlekette faili meçhul cinayetlerle ilgili sorular...

Bu memlekette "mafya"nın, "mafya babaları"nın,

"yeraltı örgütleri"nin devlet

adına kullanılmasıyla ilgili sorular...

Bu memlekette "söz konusu vatansa gerisi

teferruattır" zihniyetiyle devleti hukuk dışına

çıkaranlarla ilgili sorular...

Size sorulacak daha o kadar çok soru

takılıyor ki kafama...

Ama kendimi tutuyorum.

Peki ama bu iç fren niye?

Neden sormuyorum, açıkça soramıyorum ki,

beni tutan nedir?

Ne kadar hazin...

Oysa, şimdi 1930'lar Almanyası'yla ilgili

sorular da düştü aklıma...

Hitler'in o korkunç iktidar yürüyüşünde sahne

alan SA'lar, SS'ler...

Bu konuyla ilgili kitaplardan, filmlerden

alıntılarla yazımı uzatabilirim.

Ama o rezil iç fren çalışıyor.

Andre Gide'in 1937'deki bir sözünü

hatırlıyorum:

Bir zaman gelir

şiddet akla boyun

eğdirmeye girişir...

Gerçek insan

işte o zaman rolünün

ne olduğunu kavrar.

Boyun eğmeyi reddederek,

kaba kuvvete

yenilmez bir kuvvetle,

ruhun

gücüyle karşı çıkar. (*)

Benim ruhum o kadar güçlü değil mi?

Benim aklım o kadar özgür değil mi?

* James D. Wilkinson, The Intellectual Resistance in Europa, Harvard College, 1981.