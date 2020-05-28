Babacan'ın çıkışı umut verici...

Dünkü yazımı şu satırlarla noktalamıştım:

60 yıl önce askeri darbe vardı.

60 yıl sonra da sivil darbe...

Ne kadar hazin.

Demokrasi için birlik olamayacak

mıyız?

Evet, demokrasi için birlik...

Demokrasi ittifakı...

Demokrasi çatısını ayrılıkları bir süre bir

yana bırakarak birlikte kurmak...

Çok partili rejime adım attığımız 1946'dan

beri bunu bir türlü başaramadık.

Başaramadığımız için de taşlar yerli

yerine oturmadı.

Siyaset normalleşemedi.

Siyaset kutuplaşmadan,

cepheleşmeden kurtulamadı.

Karşımızdakini düşmanlaştırarak,

şeytanlaştırarak yaptık siyaseti.

Sadece kendi sesimizin çıktığı rejimi

demokrasi sandık.

Bir başka deyişle:

Demokrasiyi sadece kendimiz için istedik.

Karşımızdakine söz hakkı tanımadık.

Bugün de öyle.

Günümüzde darbe rejimleri

"tank sesleri"iyle gelmiyor.

Artık "seçim sandığı"ndan çıkıyor.

Parça parça, dilim dilim geliyor.

Macaristan'da Orban, Polonya'da

Kaczynski, Brezilya'da Bolsonaro, Hindistan'da

Modi seçim sandığından çıkarak kendi tek

adam rejimlerini adım adım kurdular.

Bizde de böyle oldu.

Şimdi bunu tersine çevirmek, demokrasi ve

hukuk devletini kurmak için yine tek çare

"seçim sandığı"dır, milletin oyudur.

Bunun için de birlik lazım.

Demokrasi için birlik, demokrasi ittifakı...

Son zamanlarda bu açıdan umut verici bazı

belirtiler suyun yüzüne vuruyor, muhalefet

kanadından iyimserlik verici işaretler geliyor.

Bu konuda, DEVA Partisi Genel Başkanı

Ali Babacan'ın son konuşmaları ilginç ve önemli.

YouTube kanalında Cüneyt Özdemir soruyor:

Bu akşam seçim oldu siz kazandınız,

ilk iş ne yapardınız?

Babacan yanıtlıyor:

Ülkenin en önemli sorunlarından biri

özgürlük. Bunu oluşturmak da siyasi

irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır,

o kadar.

Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız,

"Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz,

evrensel hukuk kuralları içinde

istediğinizi yazın, çizin" diyeceğiz,

"Biz artık size karışmayacağız!"

Bu kadar basit.

Hemen, sadece düşünce suçu sebebiyle

hapiste kim var kim yoksa onların

hemen çıkması...

Meclis'in birinci günü birinci madde

budur. Düşünce suçlularının özgür

bırakılması... Bunu görsünler ki

başkaları özgür düşünmeye başlasın.

Ali Babacan, Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlarken de şunları söylüyor:

Ülkenin itibarı mahvolmuş durumda,

ekonomi mahvolmuş durumda.

Özgürlükler sınırlandırılmış durumda.

insanlar rahat konuşamıyorlar.

Gençlerin hepsi biz kendimizi ifade

etmekten korkuyoruz diyorlar.

Bir korku iklimi var.

Bunun böyle olmasında iki önemli sebep

görüyorum.

Birincisi insan kalitesi, işini bilen insan

sayısı çok çok azaldı.

İkincisi kararların dar bir çevrede, bir

aile içinde alınması ya da tek bir kişi

tarafından alınması...

Tarikatlar ile bir pazarlığa girmek gibi

bir ilişki şekli olmamalı.

Rejim tek bir makamda bütün gücün

buluşmasını getirdi.

Meclis önemsizleşti.

Yargıda atamalar iktidar partisinin

başındaki insana kaldı. Böyle olursa

bağımsız yargı kalmaz.

Anayasada Cumhurbaşkanlığı

tarafsızdır diyor. Cumhurbaşkanı

tarafsızlık yemini ediyor.

Bir partinin genel başkanı olan ve karşı

tarafı düşman gören ve bunu her gün

çıkıp söyleyen birinden tarafsızlığa

uymasını nasıl bekleyeceğiz?

Şu anda iktidarın siyaseti tamamen

korkutmak.

Vatandaşı elindekini kaybetmekle

korkutmak, hayali düşmanlarla

korkutmak ve böylece desteği devam ettirmek.

Hükümete düşen vatandaşı korkutmak değildir.

Ali Babacan'ın bu sözleri, Türkiye'nin

yaşamakta olduğu sivil darbe sürecini gayet

iyi özetliyor.

Ve bu süreci tersine çevirmenin, demokrasi

için birlik oluşturmanın mümkün olabileceğine

de işaret ediyor.

Kısacası:

Babacan'ın çizmiş olduğu çerçeve

bende ihtiyatlı bir iyimserlik yarattı.

İnşallah gerisi gelir ve muhalefet seçimlere

gidilirken bir demokrasi ittifakı kurar.

Neden olmasın...