60 yıl önce askeri darbe, 60 yıl sonra sivil darbe... Ne kadar hazin...

27 Mayıs 1960.

60 yıl geçmiş.

O tarihte 16 yaşındaydım, Ankara'da

Atatürk Lisesi'nin ikinci sınıf öğrencisi...

Evimiz Bakanlıklar'daydı.

27 Mayıs sabahı silah sesleriyle uyanmıştım.

Babam kapıyı açmayın, pencereye

yaklaşmayın, diye uyarıyordu.

Hemen radyoyu açmıştık.

Albay Alpaslan Türkeş'in darbeyi ilan

eden o boğuk, kalın sesi yükseliyordu

Ankara radyosundan...

Makineli tüfek sesleri ve ürkütücü

patlamalar, bahçesinde futbol oynadığımız

İçişleri Bakanlığı tarafından geliyordu.

Sonra da Millet Meclisi'ne, Çankaya Köşkü'ne

doğru uçan jet uçaklarının kulak tırmalayıcı

seslerini duymaya başladık.

Tedirgindik.

Demokrat Parti'yi tutan babam üzgün görünüyordu:

Ordu darbe yaptı!

Apartmanın önünde bir askeri jip durdu.

Silahlı subaylar, üst katımızda oturan

Samsun mebusu Ferit Bey'i ite kaka alıp götürdüler.

Çocukları arkadaşımdı, içim acıdı.

Sonraki yıllar, yarım asrı geçen gazetecilik

hayatım hep "darbe"lerle, başarısız

darbe girişimleriyle iç içeydi.

27 Mayıs (1960)

22 Şubat (1962, başarısız)

21-22 Mayıs (1963, başarısız)

12 Mart (1971)

12 Eylül (1980)

28 Şubat (1997)

27 Nisan E-Muhtırası (2007, başarısız)

15 Temmuz (2016, başarısız)

Bugüne kadar 14 kitap yazdım.

Sonuncusu henüz basılmayan bütün

kitaplarımda darbeler vardır, asker vardır.

2010'da çıkan Türkiye'nin Asker Sorunu

adını taşıyan kitabımın kapağına şu damgayı

özellikle vurmuştum:

Ey asker, siyasete karışma!

Neden?

Çünkü askerin siyasete karışması, darbeler

yapması Türkiye'ye iyilik değil kötülük getirmiştir.

Demokrasiyi engellemiştir.

Hukuk devletini engellemiştir.

Özgürlük düzenini engellemiştir.

İnsan haklarını engellemiştir.

Nasıl denize girmeden yüzme

öğrenilemezse, bu ülke de askeri darbe ve

müdahaleler yüzünden demokrasi nedir

bir türlü öğrenememiştir,

taşlar bir türlü yerli yerine oturmamıştır.

Tabii burada sormak gerekiyor:

Türkiye'nin siyasal tarihinde "demokrasi

kültürü"nden nasipsiz olan sadece asker midir?

Elbette değil.

Evet asker, "Memleketi biz kurtardık,

Cumhuriyet'i biz kurduk" diyerek her zaman

kurtarıcı rolünü benimsemiş ve

"sivil siyasetçi"yi küçümsemiştir.

Sivil siyasetçi ise askerin darbe anayasaları

ile kurduğu oyunu genellikle kabullenmiştir.

Askerin darbe anayasalarıyla çektiği

kırmızı çizgiler çerçevesindeki oyunu

demokrasi sanmış, oynayıp durmuştur.

Sivil siyasetçi, tek tük istisnalar dışında,

askere şöyle bir ağız dolusu hayır çekip, askere

itiraz hakkını kullanıp demokrasi yolunu

ne yazık ki açamamıştır.

Sağdaki, soldaki sivil siyasetçiler bunun

için kendi aralarında bir demokrasi ittifakı

kuramamışlardır.

"Demokrasi"yi sadece kendileri için,

sadece kendi seslerinin çıkması için istemişlerdir.

Oysa, askeri darbe sonrasındaki dönemlerde

demokrasi açısından bir fırsat kapısı

önlerinde aralanmıştı.

12 Mart ve özellikle 12 Eylül darbeleri sonrasında

Demirel'le Ecevit demokrasi çatısı

altında buluşup demokrasi ve Avrupa Birliği

yolunu -Yunanistan'la Portekiz'in darbe

rejimleri sonrasında yaptıkları gibi- açabilirlerdi.

Yapamadılar.

Bu fırsatı kaçırdılar.

Böyle bir demokrasi kültürleri yoktu.

Tek bildikleri şey olan birbirleriyle

kavgaya ne yazık ki devam ettiler,

üstelik bunu da

demokrasi sandılar.

60 yıl önceye, 27 Mayıs'a döneyim.

Bir zamanlar ben de 27 Mayıs'a darbe değil

devrim derdim, buna da 27 Mayıs

Anayasası'nı örnek gösterirdim.

Evet, demokratik hak ve özgürlükler

açısından 27 Mayıs Anayasası'nın olumlu

çizgileri hiç kuşkusuz vardı.

Ama bu olumlu çizgiler, siyasi tarihimizde

27 Mayıs'ın demokrasi sınavından çakmasını

önleyemeyecekti.

27 Mayıs,

en başta idamlarıyla,

siyaset yasaklarıyla,

hapis cezalarıyla,

Demokratlar'a baskılarıyla,

askeri vesayetiyle,

Kürt sorununa bakışıyla

devrim değil,

ancak darbe olabilirdi.





Hatırlıyorum.

Cumhuriyet'te Genel Yayın Yönetmeni'yken,

27 Mayıs için gazete tarihinde ilk kez devrim

değil darbe diye yazdığımda,

nasıl bir tepki dalgasının kabardığı, yazının

çıktığı gün İlhan Abi'nin odasına 27 Mayısçılar'ın

bana dönük tepkileriyle nasıl akın ettikleri

bugün gibi gözümün önündedir.

Evet, 27 Mayıs devrim değil darbedir.

Özellikle idamları ve siyaset yasakları ile

Türkiye'de "siyasal kutuplaşma"nın kapısını

ardına kadar açmıştır.

Böylece, Türkiye'de siyasetin

normalleşmesine ölümcül bir darbe indirmiştir.

Bu noktayı vurgularken, siyasal kutuplaşma

konusunda sivil siyasetçilerin rolünü

kesinlikle gözardı etmiyorum.

1950'lerde Demokrat Parti iktidarının hak

ve özgürlükleri hiçe sayan politikaları da bu

memlekette kutuplaşmayı azdırmıştı.

Yalnız Demokratlar'ın değil, Halk

Partililer'in de uzlaşma ve diyalog kültüründen

nasipsizlikleri Türkiye'de kutuplaşmanın,

cepheleşmenin keskinleşmesine yol açmıştı.

27 Mayıs'tan bugüne bir çizgi çekin.

60 yıl sonra Türkiye'de siyaset hâlâ normalleşmiş değil.

Bugün de kutuplaşma keskinleşerek sürüyor.

Bugün de dediğim dedikçilik var.

Uzlaşma, diyalog bugün de yok.

Hâlâ böyle bir siyaset geleneğinden yoksun yaşayıp gidiyoruz.

İktidar dizginleri "tek adam"ın elinde...

60 yıl önce askeri darbe vardı.

60 yıl sonra da sivil darbe...

Ne kadar hazin.

Demokrasi için birlik olamayacak mıyız?