Anayasayı yok sayma pervasızlığının arkasındaki güç ne?

Anayasa Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu

hakkında verdiği "hak ihlali" ve

"yargılamanın yenilenmesi" kararını

tanımayan yerel mahkemenin tutumunu,

dün "LANET OLSUN!" başlıklı yazımda eleştirdim.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi'nin verdiği "ihlal" kararlarının

yok sayılmasının yeni olmadığına da değindiğim

dünkü yazımda verdiğim örneklerden biri,

Mehmet Altan'ın çiğnenen hukukuydu.

Mehmet, yazım üzerine gönderdiği mektupta,

kendi durumuyla başlayan süreci özetlerken

"Anayasayı yok sayacak kadar ağır bir suç işleme

pervasızlığının arkasındaki gücün ne olduğunu" sorguluyor.

Mehmet Altan'ın mektubunu köşeme aynen alıyorum.

* * *

Sevgili Hasan Cemal,

Her zamanki gibi, dünkü "Lanet Olsun" başlıklı

yazını dikkatle okudum.

Şöyle yazıyordun:"

En korkuncu: Anayasa Mahkemesi'nin

kararları yok sayılıyor.

Daha dün yüksek mahkemenin

Enis Berberoğlu kararı hiçe sayıldı, çöpe atıldı."

Tabii "Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yok saymak"

doğrudan "anayasayı" yok saymak

anlamına geliyor.

Düpedüz anayasayı "tağyir tebdil ve ilga" etmek

anlamına geliyor.

Kısacası anayasal suç işleniyor.

Çünkü Anayasa’nın 153. maddesi

Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi

bağladığını hüküm altına alıyor.

Senin de dünkü yazında anımsattığın gibi

yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararını

yok sayması ilk kez bu dönemde

benimle yaşandı.

O zaman devletin ve toplumun meşruiyetini

yok eden bu karara topluca itiraz edilseydi,

bu skandal yeniden yaşanmazdı.

Haftalarca avukatımıza asla söz hakkı vermeden

sürdürülen acınası televizyon programlarını

Silivri'deki hücreden izledim. '

'Böcekleşmek'' maalesef

bu coğrafyada yeni değil.

Yaşadıklarımı dünkü yazın vesileyle biraz daha

detaylandırmak, o dönemin suskunluğunda

görmezden gelinenleri kısaca hatırlatmak istedim.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

11 Ocak 2018 tarihinde

Anayasa’nın 19/3, 26 ve 28 maddelerinin

yok sayılarak tutuklandığımı,

kısacası devletin suç işlediği için

zarara uğratıldığımı karar altına aldı.

Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı

Kemal Selçuk Yalçın ve Mehmet Akif Ayaz ile

27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı

Abdurrrahman Orkun Dağ ile Seval Alaçam

isimli dört hâkim karara direndi,

o yüzden beş buçuk ay daha fazladan hapis yattım.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne

ikinci bir dava daha açtım.

Anayasa Mahkemesi de

bir ikinci ihlal kararı verdi.

İlk üç ihlal kararına rağmen beni anayasal

suç işleyerek hapishanede zorla tutan

hâkimlerin suç işlediğini

Anayasa Mahkemesi kararı haline getirdi.

Ancak Hâkim ve Savcılar Kurulu

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen,

bu hâkimler için soruşturma açmadığı gibi,

Abdurrahmen Orkun Dağ’ı Yargıtay'a atadı.

Anayasayı yok sayacak kadar ağır bir

suç işleme pervasızlığının arkasındaki güç nedir?

Müsaade edersen, kendi sorumu da kendi

örneğim üzerinden cevaplayayım.

Hüküm öncesi dosyanın son halini

inceleyerek karar verdikleri belirtilmiş

olmasına rağmen AYM’nin bu kararını

dönemin Başbakanı Binali Yıldırım

fazla pişkince ve yüzü kızarmadan "

AYM hâkimlerinin dosyaya hâkim olmadıklarını" söyledi...

Dönemin Başbakan Yardımcısı

ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

sabah saat 7.30’da twit attı,

"AYM’nin beraat kararı veremeyeceğini" söyledi.

Halbuki AYM beraate değil anayasanın

üç maddesinin çiğnendiğine hükmetti.

Yönettikleri devletin hukuksuzluk yaptığının

anlaşılmasından mahcup olup özür dilemek yerine,

suçsuz insanlarla uğraşmaya kalkan bir Adalet Bakanı...



Bitmedi.

Cumhurbaşkanı'nın baş hukuk danışmanı

Mehmet Uçum, koşa koşa CNN’de Şirin Payzın’ın

programına gidip mahkemenin beni

tahliye etmemesi gerektiğini söyledi.

"Anayasayı çiğneyin" diyen "hukuk" baş danışmanı.

İsteyen kayıtlara girer bu programı izler.

Kepazeliği somut olarak görür...

Ve olayları sessiz sessiz izleyen,

anayasayı savunmak yerine

"ne şiş yansın ne kebap"

türü açıklamalar yapan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...

Bu saydıklarım mahkemenin de

dört üyesine güç verdi.

Rahatça anayasayı yok sayabildiler.

Tabii esas sorulması gereken soru şu:

HSK ne yapıyor?

Anayasayı yok sayan tavırları bırak

cezalandırmayı, ödüllendiriyor.

Kurulun başkanı da Adalet Bakanı.

Kısacası, benim yaşadıklarımla

Anayasası paspas gibi çiğnenen ülke

olma konumumuz

biraz daha hızlandı.

O zaman fazlaca itiraz gereği duyulmayınca da,

anayasayı çiğnemek sıradanlaştı.

Bugünlere geldik.

Çok sağolasın...