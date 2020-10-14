Mayakovski'nin şiirinden

bir dizeyi cımbızla çekip alıyorum:

...ve her şeyin canı cehenneme diyebilmek! (*)

Sonra da çekip gitmek...

Enis Berberoğlu hakkındaki

mahkeme kararını okuyunca,

içimde önce her şeyin canı cehenneme

duygusu kımıldadı.

Benzer bir duygu son Osman Kavala

iddianamesini okuyunca da uyanmıştı içimde...

Yapamadım.

Sonra da bilgisayarımı açtım,

yazımın başlığını büyük harflerle yazdım:

LANET OLSUN!

Evet öyle.

Adalet değil bu.

Hukuk değil bu.

Yargılamak değil bu,

ille de cezalandırmak...

İlle de intikam almak...

Yuh olsun demek geliyor içimden...

Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan,

"Ben halkın oyuyla seçtiğini ille de hapse atacağım"

diyen bir zihniyetle ne hukuk devleti olur, ne de adalet...

Şu hâle bakın.

Sözcü davası...

Çağdaş Hukukçular, avukatlar davası...

Canan Kaftancıoğlu davası...

Can Dündar mal mülke el koyma davası...

Selahattin Demirtaş davası...

Sırrı Süreyya Önder davası...

Şimdi de Enis Berberoğlu...

Hep aynı yargıç...

Mahkeme mahkeme dolaşıyor.

Sanki bir yargıç değil...

"Yüksek otorite"nin üstüne çarpı işareti

koydukları hapishaneyi boyluyor

ya da hapisten çıkamıyor.

Kararların çerçevesini hukuk değil,

"Sen benim otoriteme

nasıl karşı çıkarsın" tepkisi çiziyor.

Adaletti, hukuktu hak getire...

En korkuncu:

Anayasa Mahkemesi'nin

kararları yok sayılıyor.

Daha dün yüksek mahkemenin

Enis Berberoğlu kararı hiçe sayıldı, çöpe atıldı.

Ondan önce Ahmet Altan kararı...

Şahin Alpay kararı...

Mehmet Altan kararı...

Osman Kavala kararı...

Evet, Anayasa Mahkemesi yok sayılıyor.

Acıklı bir durum ama öyle.

Yüksek mahkemeyi bir anayasa

değişikliğiyle ortadan kaldırmak isteyen iktidar,

bunu fiilen gerçekleştiriyor,

yüksek mahkeme kararlarını

çöpe atarak gerçekleştiriyor.

Kısacası:

Anayasa Mahkemesi'nin

kapısına kilit vurulmuş durumda...

"Hukuk"la birlikte Anayasa Mahkemesi de

artık bu memlekette bir vitrin süsü, o kadar...

Lafı uzatmak yersiz.

Bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok.

Güçler ayrılığı yok.

Bütün ipler "tek adam"ın elinde...

Bir başka hazin deyişle:

Demokrasi ve hukuk devleti

rafa kaldırılmış durumda...



Sevgili Enis kardeşim;

14 Haziran 2017'de yine bu köşedeydin.

25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştın.

Ben de şu satırları yazmıştım.

Demek, sonunda casus da oldun.

Demek, sonunda "devletin sırları"nı da ifşa ettin.

Demek, sonunda "devletin güvenliği"yle de oynadın.

Demek, sonunda devletin iç ve dış

güvenliğine zarar da verdin.

Demek, sonunda "silahlı terör örgütü"ne de

bilerek ve isteyerek yardım ettin.

Sevgili kardeşim;

Bu memleket her geçen gün koskocaman

bir tımarhane oluyor.

Akıl alır gibi değil.

Mahkemelerinde, seni casus ilan

edebilen bir memlekette...

Mahkemelerinde, seni devletin iç ve dış güvenliği

aleyhine çalışan bir insan

olduğunu ilan edebilen bir memlekette...

Mahkemelerinde, seni silahlı bir terör

örgütüne "bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek"le

suçlayabilen bir memlekette...

Mahkemelerinde, seni bunlardan dolayı

25 yıl hapse atabilen bir memlekette...

Evet sevgili Enis kardeşim;

bütün bunların yaşanabildiği bir memlekette,

demokrasi de kalmamıştır.

Hukuk da kalmamıştır.

Adalet de kalmamıştır.

Özgürlük de kalmamıştır.

Senin bu mahkûmiyetin, savunduğumuz

bütün bu değerlerin bu memlekette yerle

bir edildiğinin yeni bir kanıtıdır.

Sevgili Enis;

Hiç yalnız kalmayacaksın.

Hep yanında olacağız.

Her şeyin canı cehenneme,

deyip gitmek yok!

Lanet olsun diyeceğiz.

Ama her şeye rağmen adaleti, hukuku, özgürlüğü

bu memlekette savunmaya devam edeceğiz.

* Moskova'da Bir Beyefendi, Amor Towles,

Hep Kitap, sayfa 144.