İnternette dolaşıyorum sabah vakti.

George Floyd haberlerine bakıyorum.

Amerika yangın yeri!

Adalet yoksa, barış da yok!

Ve ırkçı cinayeti özetleyen bir slogan:

Adalet yoksa, barış da yok!

Irkçılığa isyan eden bu pankart,

Ümit Kıvanç'ın çarpıcı yazısındaki

o satırları aklıma getiriyor:

George Floyd’u yere yatırmış, diziyle

boynuna basan, eli cebinde, evet,

cebinde! Bir insanı bu şekilde işkence

ederek öldürürken en ufak rahatsızlık

duymadığı belli olan, aksine, hep

aradığı fırsatı bulmuş birine özgü

memnuniyeti derisinin bütün

gözeneklerinden havaya saçan, öyle ki,

o saçılanların pis kokusunu dijital

fotoğraftan bile alabildiğimiz o faşist

var ya, evet, o ırkçı katil,

fotoğrafta özdeşleşeceğin kişi

odur, yerdeki zavallı adam değil!

Sen Soma’da polisin yere yatırmış

olduğu protestocuyu tekmeleyen kirli

ruhlu genç adamın, yine yere serilmiş

delikanlıyı üç-beş kişi tekmeleyerek

öldüren gözü dönmüş katillerin

kankasısın.

Hakikatle ilişkini öylesine yitirdin ki,

baktığın fotoğrafta ruh ikizini nerede

arayacağını kestiremiyorsun.

Haklısın Ümit.

Bu ülkede gerçekle ilişkisi kaybolup

gidenler o kadar çok ki.

Gerçeğe yabancılaşanlar o kadar çok ki.

Gözlerinin önündeki çırılçıplak gerçeği

göremeyenler, bu gerçeğe gözlerini kapatanlar

o kadar çok ki.

Bu memlekette adaletti, hukuktu işte

bu nedenle yerle bir oluyor.

Kan ve gözyaşı işte bu yüzden oluk gibi

akmaya devam ediyor.

Ne yazık ki öyle.

Yazını okurken, Diyarbakır'da polis

kurşunuyla herkesin gözü önünde 2017 yılının

Newroz kutlamalarında hayata veda eden

o gencecik üniversite öğrencisi Kemal Kurkut

gözlerimin önüne geliyor.

Gazete Duvar'ın haberi şöyle:

Kemal Kurkut’un davasında

3 yıldır bir ilerleme sağlanamadı.

ABD’de polisin ırkçı bir vahşete

imza atarak gözaltına alırken

boğarak öldürdüğü George

Floyd’un ardından üniversite

öğrencisi Kemal Kurkut’un

Diyarbakır’da öldürüldüğü ana

ilişkin fotoğraflar yeniden sosyal

medyada paylaşılmaya başlandı.

Kemal Kurkut'un Diyarbakır'da polis kurşunuyla vurulduğu

anı belgeleyen fotoğrafları Abdurrahman Gök çekmişti

Binlerce sosyal medya kullanıcısı

Kurkut için adalet talep ederken,

ağabeyi Ercan Kurkut, ABD’deki

vahşet görüntülerine bakınca

kardeşini gördüğünü söyledi,

“Kendimizi bizim yerimize koyun…

Bu ölümler ne zaman son bulacak?”

diye sordu, şöyle devam etti:

"Aile olarak mücadele ediyoruz.

Sivil toplum kuruluşları, barolar,

milletvekillerimiz hep yanımızda yer

aldı. ABD’deki vahşetten sonra

kardeşim tekrar gündem oldu.

Mahkemelerde yaşadıklarımız içler

acısı. Katil ve mahkeme heyetinin aynı

kapıdan gülümseyerek içeri girmesi,

katilin pişkinliği…

Öldürdükleri insanın annesi orada

oturuyor. Bu pişkinliği nasıl yapabiliyorlar.

Bu aynı zamanda devletin de pişkinliği.

Bizim acılarımızı daha da katmerliyor.

İşkence yapıyorlar bize.

Kemal’in inancına, diline işkence yapıyorlar.

Oradaki katil sadece bir piyon.

Biz devletin işlediği suçun artık

açığa çıkarılmasını istiyoruz.

Polise eğitim verilmeli,

insanlık eğitimi…

Ceylan'lar, Uğur'lar, Roboski'ler…

Bu coğrafyanın her zerresinde

bir acı var."

Kemal Kurkut için iki yıl önce ben de

Acılara doğmak başlıklı bir yazı yazmıştım,

şu satırlarla biten: ( 19 Ekim 2018 )

Evet, acılar devam ediyor.

Ama biz de acılarla aramıza mesafe

koymaya devam ediyoruz.

Acılara dokunmaktan korkuyoruz.

Suskunlaşıyoruz acılar karşısında.

Tıpkı askeri darbe dönemlerindeki gibi,

tıpkı 12 Eylül'deki gibi...

Vicdanlarımız köreliyor.

Adalet duygusu terk ediyor bizi.

Ne kadar hazin.

Özlem Akarsu Çelik'in dediği

gibi, (Gazete Duvar) bu

coğrafyada doğmak,

acılara doğmaktır!

Bu acılara yabancılaşmak ise barıştan

uzaklaşmakla eş anlamlıdır.

George Floyd için ırkçılığa karşı

Amerika'da açılan pankarttaki gibi:

Adalet yoksa, barış da yok!