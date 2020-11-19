Adalet, hukuk, reform sözcükleri ağzınıza hiç yakışmıyor, iğreti duruyor ağzınızda...

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a demiş ki:

18 yıldır iktidardasınız,

hâlâ adaletten hukuktan

reformdan söz ediyorsunuz.

İnsanın yüzü biraz kızarır.

Haksız mı?

Elbette haklı Kılıçdaroğlu.

Adalet...

Hukuk...

Reform...

Bu sözcükler Erdoğan'ın

ağzına yakışmıyor.

İğreti duruyor.

İnandırıcı olmuyor.

Çünkü memlekette başını nereye

çevirsen adaletsizlik kol geziyor.

Hukuk ayaklar altında.

Demokrasi çok uzaklarda...

Yıllardır öyle.

Bakın, Prof. Daron Acemoğlu ne demiş:

Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi...

Demokrasinin ciddi gerilediğini görüyoruz.

Fikir özgürlüğünde de 2007'den itibaren

ciddi gerileme var. Türkiye şu anda

en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke...

Adalet, hukuk, demokrasi...

Evet, bu sözcükler ağzınıza yakışmıyor.

Bakın, HDP 2019 yerel seçimlerinde

tam 65 belediye kazanmıştı.

Neredeyse hepsine el koydunuz.

65 belediyenin 48'ine kayyım atandı.

6 belediye başkanına da mazbatası

verilmedi. Kısacası, 65 belediyeden 54'ünde

halkın oyunu hiçe saydınız.

65 belediyeden 54'ünde darbe yaptınız.

Şimdi bu "darbe"yi, anlaşılan o ki,

İstanbul'la İzmir'e yaymak niyetindesiniz.

Ekrem İmamoğlu hakkında

soruşturma açtınız.

Tunç Soyer'le uğraşıyorsunuz.



Yoksa, geçen yılki yerel seçimlerde

yaşadığınız bozgunun intikamı mı

dolaşıyor kafanızın içinde?..

Evet öyle,

adaletti, hukuktu, reformdu

sizin ağzınızda iğreti duruyor,

evet öyle,

sizin ağzınıza hiç yakışmıyor.

Neden mi?

Aşağıdaki haberi bi zahmet okuyun:

HDP Adana Milletvekili Meral

Danış Beştaş, 21 Mart 2017'de

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına

katılmak isterken öldürülen

23 yaşındaki Kemal Kurkut'un

davasında tek sanık olan

polis memurunun beraat etmesine

tepki gösterdi:



"Burada tek bir karar var:

Kolluk gücünü, daha doğrusu

devlet adına suç işleyenleri aklamak.

Bu bizim ilk tanık olduğumuz

cezasızlık kararı değil maalesef.

Bu adliyelerden her zaman

adaletsizlik çıkıyor. Kameralar

önünde üst tarafı çıplak bir vaziyette

herkesin canlı tanıklığıyla işlenen

bir cinayette Kemal Kurkut,

öldürüldüğünü ispatlayamadı.

Daha önce bir aile yakılarak

öldürüldü, sanıklar beraat etti.

Roboski'de TSK savaş uçakları

11'i çocuk 33 genci katletti.

Dava açılmasına bile gerek duyulmadı.

Evin içine panzer girdi,

7 ve 8 yaşındaki Muhammed

ve Furkan kardeşleri öldürdü,

panzeri kullanan kişiye

19 bin lira para cezası verdiler.

Uğur'u, Ceylan'ı öldürenler

ceza almadı. Bu topraklarda

Kürdün öldürüldüğü davalarda

ceza çıkmamıştır.

Kemal Kurkut kararı da

adaletsizliğin resmidir.

Meral Beştaş haklı, Kemal Kurkut

kararı "adaletsizliğin resmi"yse,

aşağıdaki sekiz kare de

"cinayetin fotoğrafı"dır.



23 yaşındaki Kemal Kurkut polis kurşunuyla

hayata veda ediyor, cinayeti bir gazeteci fotoğraflıyor.

Ve Özlem Akarsu Çelik'in

GazeteduvaR'daki 24 Mart 2017

tarihli yazısından bazı satırlar:

23 yaşındaki Kemal Kurkut'un

21 Mart 2017 günü Diyarbakır'da,

Newroz'un kutlanacağı alanda

öldürüldüğü anın tek tanığı değildi

Abdurrahman Gök.

Ancak onun çektiği fotoğraflar,

cinayetin inkâr edilemez kanıtıydı

sekiz kare. O sekiz kare,

ana kuzusu, müzik öğrencisi Kemal'in,

öyle iddia edildiği gibi,

canlı bombaya benzer bir hali yokken,

üstü çıplakken polis tarafından

vurulduğunun açık ispatıydı.

Tanıkların hiçbiri Diyarbakır Valiliği'nin

yaptığı "Canlı bombaydı, vuruldu"

açıklamasına karşı çıkmazken...

Tüm ajanslar aynı haberi geçerken...

Herkes, "Diyarbakır'da Newroz

alanına bıçakla girmeye çalışan

bir kişi vurularak öldürüldü"

haberine inanmışken...

DİHABER, Abdurrahman Gök'ün sekiz

kare fotoğrafını paylaştı ve gerçek ortaya çıktı.

Bir gazeteci, çektiği sekiz kare

fotoğrafla herkesin karşısına dikildi

ve dedi ki:

"Alayı yalan!

Gerçek burada.

Kemal Kurkut canlı bomba değildi,

polis tarafından öldürüldü".

Abdurrahman Gök, bir cinayetin

8 kare fotoğrafını çeken gazeteci...

"Newroz gecesi hiç uyuyamadım"

diyor gazeteci Abdurrahman.

Devam ediyor:

"Çocuk sanki bana baktı…

Refleksle ona doğru koşmuştum.

Sanki fotoğraf çektiğimi fark etti.

Bir an bana baktı.

Sabaha kadar çocuğun o bakışını

düşündüm, suratındaki o ifadeyi.

Yavaş yavaş renginin solup yere düştüğünü..."

Sesi titriyor, içini çekiyor:

"Keşke orada olmasaydım dedim.

Keşke bu anı görmeseydim."

Şunlar da gazetecinin sözleri:

"Fotoğrafları yayımlama,

başına iş alırsın dedi yakınlarım.

İsminle yayımlama dediler.

Ama orada benim dışımda

fotoğraf çeken yoktu.

Yayımlanınca,

benim çektiğim anlaşılacaktı.

Her gün evleri basılan,

gözaltına alınan,

tutuklanan meslektaşlarımı görüyorum.

Bunlar benim de başıma gelebilir.

Aklıma hepsi geldi."



Devam ediyor gazeteci:

"Ama bu fotoğrafları yayımlamak,

hakikate karşı bir borçtur.

Ya yapmayacağız bu mesleği

ya da gerçek neyse onu yazacağız.

Eğer bu mesleği seçmişsek,

gerçekleri anlatmaksa derdimiz,

vicdanen o çocuğun gözlerini,

bağırışını unutamam ben..."



İnönü Üniversitesi'nde Müzik Bölümü öğrencisiydi.

Bu satırlar 24 Mart 2017'de,

GazeteduvaR'da, Özlem Akarsu Çelik'in

köşesinde çıkmıştı.

Ben de 25 Mart 2017'de tarihli

T24 yazımda onları alıntılamış,

şu cümlesinin de altını çizmiştim:

Bu coğrafyada doğmak,

acılara doğmaktır!

Diyarbakır mahkemesinden Salı günü

çıkan karar da bu acı gerçeğin

bir kez daha doğrulanmasıdır.

Hâlâ adaletten, hukuktan dem

vurabiliyorsanız, hâlâ bir nebze

utanma duygunuz kaldıysa,

Ümit Kıvanç'ın GazeteduvaR'daki

yazısını okuyabilirsiniz.

Ben sadece bir bölümünü

köşeme alıyorum:

Hapisteyken, askeriyenin

iş makineleriyle duvar yıkarak

yürüttüğü operasyonda

kolu koparıldıktan,

koparılan kolu çöpe atıldıktan,

çöpe atılmış kolu köpeğin

ağzında bulunduktan sonra,

işinden kararnameyle ihraç

edildikten sonra,

itiraz edip hakkını aradığında

yakın mesafeden plastik mermi

yağmuruna tutulup işkence edildikten,

yerlerde sürüklendikten

sonra hak-adalet mücadelesinden

vazgeçmeyen Veli Saçılık'ın

bankadaki parasına haciz kondu.

Ona para aktarılan iki işleme de

müdahale edilip eline para

geçmesi önlendi. Gerekçe,

işten atılmasını protesto

ve bu haksız kararın geri

alınmasını talep etmek için

Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde

yürüttüğü oturma eylemlerinde

polisin yazdığı para cezalarını

ödememiş olması.

Veli Saçılık şöyle duyurdu:

"Ağaç kökü yesinler" dediler

ve uygulamaya geçtiler.

Bunun dışında kooperatife

gönderilen ödemeye de

haciz konuldu.

Ağaç kökü yemem için

bütün koşullar hazır artık.

Veli Saçılık bunun üzerine

vergi dairesine gitti.

Karşılaştığı muameleyi

şöyle anlattı:

Bu sabah Veraset Harçlar

Vergi Dairesine gittim.

Banka hesabına haciz kararı

Maliye Bakanlığından gelen

isim listesi sonucunda gerçekleşmiş.

Yani kişiye özel bir uygulama.

"Bütün parama el koydunuz,

elektrik, su faturasını

nasıl ödeyeceğim"

soruma "onu bilemeyiz"

cevabını aldım.

Bütün bunların yaşandığı

Türkiye'de, siz kalkmış hâlâ

adaletten, hukuktan,

reformdan söz edebiliyorsunuz.

Bu sözcükler ağzınızda, bir kez daha

tekrarlıyorum, fena halde iğreti duruyor.

Kılıçdaroğlu haklı.

Biraz olsun utanmıyor musunuz?

Hiç mi utanma duygunuz kalmadı?