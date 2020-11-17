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Prof. Daron Acemoğlu: Türkiye 2000'lerden daha kötü bir konuma geldi; demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor

"Bu kolay bir süreç değil. Hiçbir ülkede kolay olmadı. Türkiye'de de kolay olmayacak"

17 Kasım 2020 21:49

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, "Türkiye şu anda 2000'lerden daha kötü bir konuma geldi. Yolsuzluk artmaya başlamış. Daha da önemlisi Türkiye'deki kanunlar ve yaptırımların niteliği değişiyor. Yüksek ve kaliteli büyümek istiyorsak demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor. Bu kolay bir süreç değil. Hiçbir ülkede kolay olmadı. Türkiye'de de kolay olmayacak" dedi.

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