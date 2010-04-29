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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

29 Nisan 2010

Yunanistan’a IMF Hamlesi

Önceki akşam Avrupa’da başlayan sert düşüşler, dün öğle saatlerine kadar devam etti...

Önceki akşam Avrupa’da başlayan sert düşüşler, dün öğle saatlerine kadar devam etti.  Borsa endeksleri yüzde 2 civarında gerilerken, faiz oranları hızla yükseldi. Yunan faizleri yine rekor kırdı.
Euro, dolar karşısından son bir yılın en düşük düzeyine indi. Türkiye’de dolar kuru 1.5150’ye kadar çıkarken, gösterge tahvil faizi yüzde 9.41 ile 2010’un zirvesine ulaştı.
Öğle saatlerinde, saat 15:30’da IMF ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) ortak bir açıklama yapacağı ve uzun zamandır ayak direyen Almanya’nın 7 Mayıs’ta Yunanistan’a yardım paketinin onaylanabileceği (hala bir olasılık!)  haberleri ile borsalar kayıplarının bir kısmını geri alırken, faiz oranları hafifçe geriledi, euro yeniden yükselişe geçti.
IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile AMB Başkanı Jean-Claude Juncker’in açıklamaları şu ana kadar bildiklerimizin ötesine geçti demek güç. İkisi de Yunanistan’ın gerçekten çok zor durumda olduğunu, sorunun diğer ülkelere de sıçrayabileceğini söyledi. Ağzından duymamış olmamıza rağmen, IMF Başkanı’nın Yunanistan’ın 120 milyar euro yardıma ihtiyaç duyduğu haberlere yansıdı. 120 milyar euro, şimdiye kadar duymadığımız büyüklükte bir yardım. Sadece bu bile ülkenin ne kadar zor durumda olduğunun bir göstergesi. İki başkanın açıklamasında öne çıkan diğer bir husus yardımın hafta sonuna kadar şekilleneceği oldu. Bu açıklamalar piyasayı ikna etmiş görünmese de, dün yükselen ateşi bir nebze düşürdü.
Şu anda AB Dönem Başkanı olan İspanya’dan gelen haberler ise 10 Mayıs’ta, AB hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı ve ana gündemini Yunanistan’ın oluşturacağı bir zirve düzenleneceğini gösteriyor. Şimdiye dek dişe dokunur bir adım atamamış olan Avrupa ülkelerinin bu toplantıda nasıl bir karar alacakları merakla beklenecek.
Düne kadar söylenen şey 30 milyarı Euro Bölgesi ülkelerinden, 15 milyarı IMF’den olmak üzere Yunanistan’a 45 milyar euro yardım verilebileceğiydi. Bu yardımın Yunanistan’ın sorunlarını çözmesi ya da sorunun diğer ülkelere bulaşmasını önlemesi mümkün değildi.
Ancak artık ortada 3 yıl vadeli 120 milyar euro büyüklüğünde bir yardım söylentisi var. Böyle bir krediyi Yunanistan nasıl geri ödeyebilir bilmem ama iki günde yaşananların Avrupa ülkelerinin durumun ciddiyetini anlamasına faydalı olduğuna şüphem yok.
Ancak, nereden ne kadar yardım gelirse gelsin Yunanistan’ın borçlanma faizlerinin yakın zamanda kriz öncesi dönemdeki düzeylerine düşmesi bence mümkün değil. Çünkü, Yunanistan’a verilecek yardım sadece şimdiye dek yaşanan zararın telafi edilmesine yardım edebilir. Fakat yapılaması gereken şey bir daha bu kadar büyük sorunların yaşanmasını engellemek. Bugünkü ekonomik yapısıyla Yunanistan’ın yakın gelecekte yeniden krize girmesi oldukça yüksek olasılık.
İş sadece Yunanistan’la biterse Avrupa ucuz kurtulur. Ama bir de Portekiz ve İspanya buna eklenirse, kurtarma yardımları için gereken fon ihtiyacı 700 milyar dolara çıkacak.
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağının kucağında bir bomba var. Dileyelim patlamasın!

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