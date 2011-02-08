Yükselen Pazarların Kabaran İştahı

Şimdiye dek otuzdan fazla ülkenin 2010 yılı dış ticaret verileri açıklandı. Bunların içinde gelişmiş ekonomiler de var, gelişmekte olanlar da.

Gelişmiş ülkelerin dış ticareti 2009’a göre büyük değişim göstermezken, yükselen ekonomilerin ihracatı da ithalatı da 2010’da büyük oranda yükseldi. Ama hemen hepsinde gördüğümüz ortak özellik ithalatın ihracattan daha hızlı artmış olduğu.

Yani sadece Türkiye’nin değil, diğer ülkelerin de birçoğunda ithalat ihracattan daha hızlı arttı. Yükselen ekonomilerin 2010 büyüme oranlarının, gelişmişlerin iki katı kadar olduğunu ve bu ülkelerin performansında iç pazarlarındaki canlanmanın önemli payının olduğunu dikkate alırsak, ithalatlarındaki yüksek artışı büyük oranda açıklayabiliriz.

2010’da 2009’a göre

• Tayvan’ın ihracatı yüzde 34.8, ithalatı yüzde 44.2

• Brezilya’nın ihracatı yüzde 32, ithalatı yüzde 43.2

• Çin’in ihracatı yüzde 31.3, ithalatı yüzde 38.7

• Singapur’un ihracatı yüzde 30.4, ithalatı yüzde 26.5

• Şili’nin ihracatı yüzde 29.6, ithalatı yüzde 37.3

• İsrail’in ihracatı yüzde 21.4, ithalatı yüzde 24.9

• Türkiye’nin ihracatı %11.5, ithalatı yüzde 31.6 yükseldi.



Bazı Ülkelerin 2010 İthalatı (milyon dolar)



Dünya ekonomik görünümü bu yılın da 2010’dakine benzer geçeceğini işaret ediyor. Ancak, hem ihracat hem de ithalat artış hızları geçen yılın altında kalacak.

İşaretlerini almaya başladığımız gelişmeler, yükselen ekonomilerdeki büyüme hızlarının da geçen yılın altında kalacağını gösteriyor. Son iki yılda dünya ekonomisi yükselen pazarların iştahıyla beslendi ama artık ibre gelişmiş ülkelere dönmek zorunda.