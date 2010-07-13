Yılın İlk Yarısında Çin Dış Ticareti

Böylece:

Yuan’ın Değerlenmesi

Hafta sonu Çin dış ticaret verileri açıklandı. Haziran ayında Çin ihracatı 137 milyar 396 milyon dolar, ithalatı 117 milyar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.• Çin’in ihracatı dört ay peşpeşe yükseliş göstermiş oldu.• Dalgalanan ithalatta ise belirginleşmiş bir yön yok.• Geçen Ekim ayından bu yana, yani sekiz aydan beri dış ticaret fazlası ilk kez 20 milyar doların üzerine çıktı.• İhracat önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 44 artarken, ithalat artış oranı yüzde 34.8’de kaldı.• İlk altı ayda ihracat geçen yıla göre yüzde 35.2 artarken, ithalat artış oranı yüzde 55.4 oldu.• Yılın ilk yarısında dış ticaret fazlası son iki yılın yarısı düzeyinde. 2008’in ilk yarısında 99.8 milyar dolar fazla veren Çin dış ticareti, 2009’da 97.3 milyar dolar gerçekleşmişti. 2010’da ise fazla 46 milyar doların hafif üzerinde.Çin Merkez Bankası tarafından 19 Haziran 2010 günü yapılan açıklamayla son iki yıldır 6.83’ten dolara sabitlenmiş yuanın kontrollü şekilde dalgalanmasına izin verileceğinin ilan edilmesi ile yüzde 1’e yakın değerlenen yuan dün 6.77 civarından işlem görüyordu. Aşağıdaki grafikte bu değişimi görüyorsunuz.Normal şartlar altında yuandaki değerlenmenin Çin’in ihracatını azaltıcı, ithalatını artırıcı etki yapmasını bekleriz. Fakat Haziran ayı verileri için bu etkilerden bahsetmek olanaklı değil. Çünkü söz konusu etkinin izlenmesi için birkaç ay geçmesi gerekiyor. Kaldı ki, ay sonuna doğru başlayan dolar-yuan kurundaki değişimin boyutu da oldukça düşük.Bu nedenle, eğer yakında Çin tarafından “Bakın yuan değerlenmeye başladı ama ihracatımız artmaya devam ediyor” gibi bir açıklama gelirse bunu ciddiye almamak gerekir. Ayrıca, Haziran başında yeniden yükselişe geçen euro/dolar paritesinden olumlu etkilenecek olan Çin’in, Temmuz ayı ihracatında da bir artış görülmesi mümkün olabilir.