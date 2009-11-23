Yeni Haftanın Ekonomi Gündemi

Bu haftanın ekonomi gündemi dışarıda ne kadar doluysa, içeride o kadar boş. Hem bayram nedeniyle, hafta sonu tatilinin Perşembe günü başlayacak olması, hem de TÜİK’ten gelecek önemli veriler olmaması, bu hafta tüm dikkatlerin Almanya, İngiltere ve ABD’den gelecek verilere dönmesini sağlayacak.

Bu sabah önce Almanya daha sonra da Euro Bölgesi ekonomisi için Ekim ayı satınalma yöneticileri endeksleri açıklanacak. Her iki verinin de önceki aya göre iyileşme göstermesi bekleniyor. Verilerin 50 puanın üzerinde gelmesi, ilgili sektörde ekonomik faaliyetin canlanacağının, 50 altında bir puan ise durgunlaşacağının beklendiğini gösteriyor.

Bu akşam 17’de ise ABD’de mevcut konut satışlarının Ekim bilançosu açıklanacak. Bu verinin de önceki aya göre daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Ancak, geçen haftaki yazımda konut sektörünün pek de iç açıcı olmadığına dair göstergeleri size aktarmıştım. Bu veri iyi gelse bile piyasa, sonraki aylarda aynı iyimserliği gösteremeyebilir.

Salı sabahı Avrupa ekonomisinden birçok veri gelecek. Ama içlerinde en önemlisi, sabah 11’de Almanya’da açıklanacak olan Kasım ayı IFO endeksi. Bu endeks, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın mevcut ekonomik durumunu ve gelecek 6 aya dair beklentileri yansıtıyor. Kasım ayı IFO endeksinin önceki aya göre bir miktar iyileşerek 97,3 puana ulaşması bekleniyor.

Salı günü öğleden sonra ABD’nin 3. Çeyrek büyüme hızı, kişisel tüketim harcamaları saat 15:30’da, Case Shiller konut fiyatları endeksi saat 16’da, tüketici güveni saat 17’de açıklanacak.

ABD ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 2,9, kişisel tüketimin ise yüzde 3,2 büyümüş olduğu tahmin ediliyor. Kasım ayında tüketici güven endeksinin Ekim ayına göre bir miktar gerileyerek yüzde 47,5’e düşmesi bekleniyor.

Çarşamba sabahının en önemli iki verisi Almanya’da saat 9’da ilan edilecek olan GfK tüketici güven endeksi ve 11:30’da açıklanacak olan İngiltere ekonomisinin 3. çeyrek büyüme oranı.

GfK’nin AB Komisyonu adına yaptığı araştırma, 2 bin kişi üzerinde uygulanan bir anket sonucuna dayanıyor. Bu ankette insanlara ekonominin gidişatı ve enflasyon beklentileri üzerine sorular soruluyor. Her ay yapılan bu araştırmanın Kasım ayı sonuçlarının önceki aya göre yüze 4 oranında iyileşmeye işaret etmesi bekleniyor.

Diğer taraftan İngiltere ekonomisinin bu çeyrekte de küçüldüğü tahmin ediliyor. Önceki çeyrekte binde 4 oranında küçülen ekonominin bu çeyrekte binde 3 oranında küçüldüğü düşünülüyor. Açıklanacak veri, İngiliz ekonomisinin Avrupa’da krizden en ağır etkilenen ülkelerden biri olması nedeniyle önem taşıyor. İngiltere’de işsizlik, tarihinin en yüksek düzeylerinde.

Çarşamba öğleden sonra gelecek en önemli veri ABD’de saat 15:30’da açıklanacak olan dayanıklı tüketim malları siparişleri. Ekim ayının performansını gösterecek olan bu verinin önceki aya göre binde 5 oranında iyileşme göstermesi bekleniyor. Dayanıklı tüketim malları, ekonominin orta vadedeki görünümünü işaret etmesi açısından önem taşıyor.

Aynı saatte artık mutad hale gelen haftalık işsizlik başvuruları ve devam eden işsizlik başvurularını gördükten sonra, akşam 17’de Michigan Üniversitesi Kasım ayı güven endeksi ve Ekim ayındaki yeni ev satışlarının sonuçlarını izleyeceğiz.

Haftanın kalan günlerinde yurt dışından da önemli veriler gelmeyecek. Yalnızca, Cuma günü öğle saatlerinde açıklanacak olan Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi büyük bir sürpriz yaparsa piyasalar üzerinde etki yaratabilir.