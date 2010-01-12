Ve İhracatın Yeni Şampiyonu…

Yeni Unvan





Henüz resmi olarak kesinleşmedi fakat artık, dünya ihracatının yeni bir numarası Çin diyebiliriz.10 Ocak günü Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Aralık ayı ihracatı beklentilerinden üzerinde artarak 130.7 milyar dolara yükselirken, 2009 yılı toplam ihracatı ise 1.2 trilyon doları aştı.Böylece Çin’in, 2008’de 1.42 trilyon dolar olan ihracatı, geçen yıl yüzde 15.6 oranında gerilemiş oldu. Bu oran birçok ülke ile karşılaştırıldığında “iyi” olarak nitelendirilebilecek bir düzeyi ifade ediyor. Son veri ile aylık ihracat ilk kez Ekim 2008’deki düzeyinin üstüne çıkmış olduğu gibi, yine ilk kez yıllık bazda değişimde pozitife geçilmiş oldu1.2 trilyon dolarlık ihracat, Çin’e yeni bir unvan kazandıracak: Dünyanın yeni ihracat şampiyonluğu.Çin’in rakibi ve 2009’a kadar dünyanın en büyük ihracatçısı olan Almanya’nın Aralık verileri henüz açıklanmadı. Almanya’nın Ocak-Kasım dönemi ihracatı 736 milyar euro. Bu da yaklaşık 1.05 trilyon dolara denk geliyor.Yani Almanya’nın birinciliği kaptırmaması için Aralık ayında 150 milyar dolardan fazla ihracat yapmış olması gerekiyor. Ancak, yıl içindeki performansa bakıldığında bu pek de mümkün değil. Zira Ekim ayı dışında, Almanya ihracatı 2009 içinde 100 milyar dolar sınırını aşamadı.Ancak…Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olabilir fakat, bu tek taraflı bir değişim değil.Ülkenin ithalatı, ihracatından daha hızlı artıyor. Bu da Çin’in verdiği dış ticaret fazlasını azaltıyor. 2008 Aralık ayında 39, yıl toplamında 297.3 milyar dolar fazla veren Çin 2009 Aralık ayında 18.4, yıl genelinde ise 197.7 milyar fazla verdi.Çin’in ithalatında artışın birkaç nedeni var. Çin, hem iç pazarı için hem de ihraç edeceği malların üretimi için önemli miktarda ithalat yapıyor. Sadece ihracat değil, iç talebi canlandırma gayretleri de ithalat artışını destekliyor. Ayrıca artan petrol ve diğer emtia fiyatları da faturayı şişiren başka bir unsur. Zira, Aralık ayında Çin’in petrol ithalatı zirveye ulaştı. Artan iç talep ve ithalatın Çin için ekonomiyi yorma ve enflasyonu artırma riski var.Ayrıca Aralık ayı birçok ülke için iyi bir ihracat dönemi oldu. Türkiye, Güney Kore ve Tayvan yüzde 30’un üzerinde artış oranı yakaladılar. Almanya’nın Aralık verisi henüz gelmemiş olsa da, orada da benzer bir durum görebiliriz. Zira Almanya, son üç aydır istikrarlı bir şekilde ihracatını artırıyor.Dünyanın ihracat şampiyonu olmak, Çin için kısa vadeli bir unvan olabilir.