Üniversitelere İhracat Desteği



Pazartesi sabahı Resmi Gazete, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ başlıklı bir düzenleme yayımlandı. Tebliğ, şirketlerin, il ticaret ve sanayi odalarının, ihracatçı birliklerinin, sektör derneklerinin, organize sanayi bölgelerinin yurtdışında yapacakları pazar araştırması ve pazara giriş çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlıyor.

Sanayi ve ticaret şirketleri ile yazılım şirketlerinin yapacakları pazar araştırma gezilerine ilişkin giderlerin yüzde 70’i bundan sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacak. Fon tarafında karşılanacak başka bir kalem ise şirketler ile sektör dernekleri, ihracatçı birlikleri ve organize sanayi bölgelerinin bir ülke, ülkedeki sektör ya da şirketler hakkında alacağı raporlar ile yabancı şirket satın almaya yönelik ödeyecekleri danışmanlık hizmetlerinin yüzde 60 ila 75’i.

Şirket satın almaya yönelik destek Türkiye açısından bir ilk. Birçok ülke kendi şirketlerinin başka ülkelerde yapacağı satın almalara yıllar önce teşvik getirmiş olmasına rağmen, Türkiye biraz geç de olsa bu yolda bir adım attı.

Tebliğde öne çıkan bir diğer nokta ise, sağlık kurumları ile üniversitelerin yurtdışındaki tanıtım çalışmalarında yaptıkları ulaşım, konaklama, tercüme, reklam, salon kiralama ve benzeri giderlerin yarısının başvuru başına yıllık 300 bin doları geçmemek üzere kamu tarafından desteklenecek olması.

Bu da Türkiye açısından bir ilk.

62’si vakıf üniversitesi olmak üzere Türkiye’de toplam 164 üniversite ve bu üniversitelerde öğrenim gören 2.1 milyon öğrenci var. Bunların 17 bini yabancı uyruklu. 17 bin çok düşük bir sayı olsa da geçmiş yıllara göre ciddi yükseliş gösterdiği ve her yıl daha fazla yabancı öğrencinin burslu olarak ya da kendi imkânları ile Türkiye’de üniversite öğrenimi almaya geldiği biliniyor.

Türkiye’nin bu yolda kat edeceği uzun bir yol var. En fazla yabancı öğrenci alan ülkelerden biri İngiltere. 2.4 milyona yakın üniversite öğrencisi olan ülkede 370 bin yabancı öğrenci var. Yani öğrencilerin neredeyse yüzde 15’i yabancı uyruklu.

Çıkarılan yeni tebliğ ile bizdeki üniversiteler de yurtdışında eğitim fuarlarına katılabilecek, kurum bazında tanıtımlar yapabilecek ve masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanacak.

Üniversitelerimizin yurtdışı tanıtımlarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’nin ilk aşamada çevre ve komşu ülkeler nezdinde daha sonra da dünyanın önemli eğitim merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Bu bir eğitim atağı olmanın yanı sıra ekonomik ve ticari alanlarda da önemli bir potansiyelin hayata geçirilmesi anlamına geliyor.



