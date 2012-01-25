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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

25 Ocak 2012

Turizmde Rekor Yılı

Son günlerde turizm sektörüne yönelik iki önemli veri açıklandı. İlki Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tarafından...

Son günlerde turizm sektörüne yönelik iki önemli veri açıklandı. İlki Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tarafından 2011 yılı dünya turizm sektörü verileri, ikincisi ise Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı turizm verileri. Her ikisi de Türkiye turizm sektörü için güzel birer tablo çiziyor.
DTÖ verilerine göre 2010’da 939 milyon olan yabancı turist sayısı 2011’de yaklaşık yüzde 5 artışla 980 milyona ulaştı. Turistlerin 503 milyonu yani  yarısından çoğu Avrupa ülkelerine gitti. 150 ülkenin 125’inde turist sayısı artarken 25’inde geriledi. Turistlerin 523 milyonu gelişmiş ülkelere,  457 milyonu ise gelişmekte olan ülkelere gitti. İki ülke grubu arasındaki fark azalmaya devam etti.
İkinci veri ise dün Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. 2011’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 31.5 milyon kişiye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 9.8 artan turist sayısı böylece rekor düzeye ulaşmış oldu. Aralık ayı turizm gelirleri henüz açıklanmadı ancak 2011 geneli turizm gelirleri büyük olasılıkla 24 milyar dolar civarında gerçekleşecek ki, bu da bir rekor. Turist başına düşen harcama miktarı da böylece 762 dolar civarında gerçekleşecek.

DTÖ, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısını 30 milyon olarak gösteriyor.  Biz ise 31.5 milyon diyoruz. Aradaki fark günübirlikçilerden kaynaklanıyor. Günübirlikçiler, turist statüsünde kabul edilmiyor.
Belki  de en önemli gelişme ise şu. Şimdiye dek Türkiye  en fazla turist alan  ülke sıralamasında dünyada 7., Avrupa’da 5. sırada geliyordu. DTÖ henüz son sıralamayı açıklamadı ama Türkiye 2011 performansı ile İngiltere’yi geçip bir sıra yükselerek dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en fazla turist alan ülkesi oldu diyebiliriz. Son durumda  en fazla turist alan ülkeler Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, Türkiye,İngiltere olarak sıralanıyor.
Bütün bunlar güzel gelişmeler. Ancak yine de turizmde kat edecek çok yolumuz var. Bunlardan birincisi  turizm gelirlerini artırmak. İkincisi ise  turizmi deniz turizminin ötesine geçirmek ki; aslında bu da birinci soruna çözüm getiriyor. Tac Mahal’ı yılda 2.5 milyon kişi ziyaret ediyor.  Nemrut’u ise yaklaşık 200 bin. Şaşırtıcı değil mi?

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