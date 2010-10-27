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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

27 Ekim 2010

Tüketici Güveni Yükselsin Artık

Tüketimin ABD ekonomisi içindeki payı çok yüksek olduğu için, ABD ekonomisi için tüketici güveni, pek çok ülkedekine...

Dün saat 17’de ABD’de Temmuz ayı Conference Board tüketici güven endeksi 50.2 olarak açıklandı. Beklentilerin üzerinde çıkan sonuç, güne yüzde bire yakın gerileyerek başlayan borsa endekslerini yukarı çekti. 
Tüketimin ABD ekonomisi içindeki payı çok yüksek olduğu için, ABD ekonomisi için tüketici güveni, pek çok ülkedekine göre daha önemli bir veri. Bu nedenle, piyasayı yönlendirme gücü yüksek ve yakından izleniyor.  Çünkü, tüketici güveninde görülecek yükselişin, bir süre sonra tüketim harcamalarını da artıracağı düşünülüyor.  
  
Gelin görün ki; tüketici güveni hala zirvelerinden çok diplerine yakın seyrediyor. Aşağıda 2007-2010 döneminde endeksin seyrini görüyorsunuz. Kriz öncesinde 120’ye yakın olan endeks, şimdi sadece 50.2. 
Endekste dikkat çeken nokta, 60 düzeyinin üzerine çıkılamıyor olması. Bu nedenle önümüzdeki aylarda bu düzey yakından izlenmeli. Endeks, 60 puanın üzerine çıkarsa, bu bir şeyler düzeliyor demek olabilir. Fakat kalıcı bir yükseliş için bir süre daha beklemek gerekecektir. 
Ben bile önceki cümleyi yazarken “Merkez Bankası” ağzıyla yazdığımı fark ettim.  Sahi, “bir süre daha beklemek” ne demek?
Bilmiyorum. Üç ay da diyemem, bir yıl da diyemem. Ama şunu söyleyebilirim: işsizlik oranı gerilemeye başlayıncaya kadar. İşte o zaman tüketici güveninde kalıcı bir artış başlayacaktır.
Bunlar olsun diye ABD’de faizler hala 0’da bekliyor,  dolar basılıp piyasaya sürülüyor, yeni paketler açıklanıyor, doların değeri düşürülüyor, Çin’e baskı yapılıyor, G-20 toplantılarında cari açık ve fazlaya sınır öneriliyor…
Şu tüketici güveni yükselsin artık!

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