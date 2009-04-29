Tüketici güveni yeşeriyor



Türkiye’de durum

Tüketici güveni, hanehalkının ekonominin geneline yönelik beklentilerini ölçmekte kullanılan önemli araçlardan biri. Birçok ülkede izlenen tüketici güven endeksleri, Türkiye’de de bir süredir önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.Tüketici güvenindeki artış, gelecek dönemde hanehalkının harcamalarında artış olacağının işareti olarak görülür. Tersine, tüketici güveni gerilerse, harcamaların azalacağı, tasarruf eğiliminin artacağı ve nihayetinde ekonominin büyüme hızının gerileyeceği düşünülür.Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinde GfK Tüketici Güven Endeksi, temel gösterge olarak izlenir. ABD’de ise Conference Board endeksi, tüketici güveninin temel göstergesi kabul edilir. İşte bu iki endekste son gelen veriler uzun zamandır görülmeyen bir iyileşme gösterdi.Pazartesi Almanya, dün ABD’den gelen tüketici güven endeksleri beklenenin ötesinde iyileşme gösterince, piyasalarda son günlerdeki kar satışı eğilimi bile endekslerde düşüş yaratamadı. Almanya’da 2.3 gelmesi beklenen Mayıs ayı GfK endeksi 2.5 olarak gerçekleşti. Üstüne, geçen aya ait 2.4 olan endeks de 2.5’e revize edildi. Hemen hatırlatayım ki, bu endeksin 0’ın üzerinde gelmesi iyi bir işaret olarak algılanıyor.Dün öğleden sonra ise ABD’de Nisan ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Mart ayında 26.9 olan endeks, dün 39.2’ye yükseldi. Bu, beklenenin çok ötesinde bir rakam olarak borsalardaki düşüş eğiliminin gücünü zayıflattı. Tüketici Beklenti Endeksi ise 30.2’den 49.5’e yükseldiTürkiye’de Tüketici Güven Endeksi Mart 2009’da bir önceki aya göre %1.04 artarak %74.8’e yükseldi. Güven endeksinde son dönemde görülen artış, tüketicilerin gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dair değerlendirmelerinin iyileşmesinden kaynaklanıyor. Tüketici güven endeksi Kasım ayında 68.9’a kadar gerilemişti. Buna göre son dört ay içinde tüketici güven endeksinde %8.5 (5.8 puan) gibi sınırlı bir iyileşme var.Tüketici güveni mevcut duruma göre gelecek beklentilerini göstermesi açısından önemli bir veri. Ancak, son birkaç ayda tüm dünyadaki iyileşmelere rağmen, güven hala kriz öncesi düzeylerine göre oldukça düşük.