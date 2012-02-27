Testere 46

Gelişmeleri okudukça yeniden seriye bağlanan gerilim filmi Testere’nin, kırkaltıncı çekimini izliyormuş gibi hissettim. Yerimden kalkamadım, istemeyerek de olsa sonuna kadar izledim. Siz biraz daha şanslısınız çünkü yazının kalanını okumayabilirsiniz. DİKKAT: Bu yazı kriz ve G-20 Zirvesi ile ilgili.

Muhtemelen duydunuz, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları son birkaç gündür, Meksika’da toplantı halindelerdi. Toplantının amacı Avrupa Borç Krizi ile mücadele edebilmek için IMF’ye aktarılan kaynakların artırılması idi.

G20’nin Avrupalı olmayan üyelerinin büyük kısmı kendilerinden önce AB’nin bu konuda daha atik davranması gerektiğini ve şu anda 500 milyar Euro olarak planlanan Avrupa kaynaklı kurtarma fonunun 750 milyar euroya çıkarılmasını savundular. Avrupa tarafından kabul ya da ret cevabı gelmedi ama tüm kapılar da kapatılmadı.

Artık biliyorsunuz kriz döneminde AB gibi gördüğümüz şey aslında Almanya. Almanya ne isterse o oluyor. Alman hükümetini Meksika’da temsil eden Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, “Henüz net bir karar yok. Mart ayında Avrupa olarak kurtarma fonu konusunda kesin bir karar vereceğiz ama Mart’ta 31 gün var” dedi. Yani diğer ülkelerin isteği olan miktar artışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini muhtemelen bir ay sonra göreceğiz.

Tartışmalar bu konuya odaklanmış ve ben sıkıntıdan kendimden geçmişken, Brezilya Maliye Bakanı’nın söyledikleri birden beni kendime getirdi. Maliye Bakanı Guido Montega daha fazla para vermek istediklerini ama bunun için IMF’deki söz haklarının artırılması gerektiğini söyledi. (Sahi, 2009’daki G-20 toplantılarında gelişmekte olan ülkelerin oy haklarının yükseltilmesi ve bundan sonraki seçim süreçlerinde bu ülkelerden de adayların başkan olabilmesine dönük kararlar alınmıştı ama o günlerden beri ciddi bir adım atılmamıştı.)

Maliye Bakanı, gelişmekte olan ülkelerin iki koşul yerine gelirse yardım edeceklerini söyledi. Birincisi, Avrupa Kurtarma Fonu’nun güçlendirilmesi; ikincisi ise, IMF’deki oy haklarının yükseltilmesi. Bu, devamı gelecek bir çıkış mı, yoksa karanlıkta bir göz kırpma mı, onu da yakında göreceğiz.

19-20 Nisan’da G-20 Bakanlar Zirvesi bu kez ABD’de toplanacak. O zamana kurtarma fonu büyüklüğünün 750 milyar euroya çıkarıldığını görür müyüz bilemiyorum ama bu filmi bir süre daha izlemeye devam edeceğiz.