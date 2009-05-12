Son havadis: Kapasite kullanım oranı

Bir süredir gelen iyi haberlere dün bir yenisi Nisan ayı kapasite kullanım oranından geldi. Nisan ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı 66.8 olarak açıklandı. Böylece Ocak ve Şubat aylarında 63.8 ile en düşük değerini gören kapasite kullanım oranı Mart ayından sonra Nisan’da da artış gösterdi. İşin iki iyi tarafı var. Birincisi, Mart’tan sonra Nisan’da da oranın yükselmesi. İkincisi ise Nisan’daki yükselişin Mart’tan daha hızlı olması. Muhtemelen bir sonraki veride iyileşmenin devamını göreceğiz.Kapasite kullanımındaki artış ile sanayi üretim endeksinde büyük paralellik var. Ancak sanayi üretim endeksi verisi kapasite kullanım oranına göre bir ay daha gecikmeli olarak açıklanıyor. Yani dün açıklanan kapasitesi kullanım oranı Nisan 2009’a ait, geçen Cuma açıklanan sanayi üretim endeksi ise Mart 2009’a ait. Sanayi üretiminde bir sonraki veride artış beklediğimi dün yazmıştım. Dün açıklanan kapasite kullanım oranındaki yükseliş, bu beklentiyi destekleyici nitelikte. Dolayısı ile gelecek açıklanacak olan Nisan ayı sanayi üretim endeksi, Mart ayına göre daha yüksek olacaktır.Şimdi kapasite verisinin detaylarına bakalım...İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, doğal olarak önceki yıla göre düşük. Ancak, geçen aya göre %3.2’lik bir artış var.Sektörel bazda incelendiğinde önceki aya göre en fazla artış yaşanan sektörler, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (%19.5), mobilya imalatı (%10.4), taşıt araçları (%8.7) olarak sıralanıyor. Yani ÖTV ve KDV indiriminin, mobilya ve otomotiv sektörlerinde etkileri görülüyor.Nisan ayındaki önceki aya göre kapasite kullanım oranında gerileme yaşan üç sektör var. Bunlar ana metal sanayi, kimyasal madde ve tütün ürünleri imalatı.Hem önlem paketlerinin, hem beklentilerin iyileşmesinin hem de mevsimsel etkilerin nedeniyle, önümüzdeki iki ayda, kapasite kullanımındaki gelişmenin devamı beklenebilir. Ben, Mayıs ve Haziran aylarına ait verilerin iyileşmenin devamını göstereceğini düşünüyorum. Sonrasını konuşmak için henüz erken ama yaz aylarında bu iyileşme sürecinin duraklama dönemine girdiğini görme olasılığımız var.