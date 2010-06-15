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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

15 Haziran 2010

Sektörel bazda ihracat miktar endeksleri

Geçen Cuma günü, Nisan ayı ihracat miktar endeksi 164.2, ithalat miktar endeksi 165.6 olarak açıklanmıştı.

Geçen Cuma günü, Nisan ayı ihracat miktar endeksi 164.2, ithalat miktar endeksi 165.6 olarak açıklanmıştı. İhracat miktar endeksi geçen aya göre yüzde 6.7, ithalat miktar endeksi yüzde 2.9 gerilemiş olmakla birlikte, geçen yılın Nisan ayına göre endeksler sırayla yüzde 13.2 ve yüzde 25.7 oranında yükselmiş durumda.
Sektörel bazda ihracat miktar endekslerinin görünümü ise şöyle…
İmalat sanayinde ihracat miktar endeksi 164.5 olarak gerçekleşmişti. Bu geçen aya göre yüzde 7.2 gerileme, geçen yıla göre ise yüzde 11.9 yükseliş anlamına geliyor.
Mart ayına göre imalat sanayinin 11 alt sektöründe ihracat miktar endeksi gerilemiş.  7 alt sektörde ise artış var. Geçen yılın Nisan ayına göre yapılan kıyaslamaya göre ise imalat sanayinin 2 alt sektöründe miktar endeksinde gerileme varken, 16 alt sektörde artış devam ediyor.
İhracat miktar endeksi geçen yıla göre en fazla artış gösteren alt sektörler yüzde 39.6 ile deri ve ayakkabı,  yüzde 37.4 ile motorlu kara taşıtları, yüzde 35.7 ile elektrikli makinalar. Gıda ürünleri ve ana metal sanayi miktar endekslerinde ise gerileme var.

Gördüğünüz gibi miktar bazında ihracatımız birkaç sektör dışında iyi görünüyor. Ancak önümüzdeki aylarda Avrupa’daki talep gerilemesi nedeniyle bu resim de az da olsa bozulma olabilir. Önce ihracatçılar, paritedeki gerilemeden kaynaklanan bir maliyet baskısı yaşayacaklar. Bu nedenle dolar bazında ihracatımızda düşüş görebileceğiz. Ama eğer Avrupa’daki talep gerilemesi nedeniyle ihracatımızda miktar bazında da ciddi azalmalar olursa, o zaman sanayi üretiminde de gerileme yaşanabilir.

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