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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

30 Mart 2009

Seçim İzlenimlerim

Eskiden beri seçimler benim için büyük bir heyecan kaynağı olmuştur.

Eskiden beri seçimler benim için büyük bir heyecan kaynağı olmuştur. Seçim sonuçlarının açıklandığı dakikadan başlayarak, sabahın erken saatlerine dek, sonuçları hem kendim analiz etmeye çalışırım hem de diğer yorumları dikkatle izlerim. Bugün de bir benzerini yapmaya çalışacağım.
Aşağıdaki tablo 2002 ve 2007 genel seçimleri ise 2004 yerel seçim sonuçlarını gösteriyor. Son sütunda ise dün gece itibarı ile (oyların aşağı yukarı %75’i sayılmıştı) 2009 seçim sonuçları var.

 

 2002 GS 2004 YS 2007 GS 2009 YS
AKP 34,3 41,7 46,6 39.3
CHP 19,4 18,2 20,9 22.9
MHP 8,4 10,5 14,3 16.4

AKP oylarında 2004 ve 2007 seçimlerine göre gerileme var. Bunu etkileyen birçok faktör olduğuna şüphe yok. En önemlisi son aylarda etkisini daha da çok hissettiğimiz ekonomik kriz. Sebebi Türkiye kaynaklı olmasa da, halkta hükümetin krize yönelik önlemleri almakta geç kaldığına yönelik bir algı var. İşsiz kalan, geliri düşen, evine haciz gelen insanların AKP’ye oy vermesini ve hatta bu kriz sonucunda AKP’nin oyunu artırmasını beklemek hayal olurdu.
AKP açısından bu seçim sonuçlarını 2007 seçim sonuçları ile karşılaştırmanın çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Bunun nedeni yerel seçimleri birbirleri ile karşılaştırmak gerekliliğine inanmam değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gerilimin, 2007 seçimlerinde, AKP’nin oylarını o dönemdeki potansiyelinin üzerine çıkarmış olması. Buna baz etkisi de diyebiliriz.
Diyarbakır, Van, İzmir ve Çankaya gibi AKP’nin iddialı olduğu ve iddiasını baskın bir dille getirdiği seçim bölgelerinde başarısız olduğunu gördük. Antalya yeniden CHP’ye geçti.
Üç dönemdir Ankara Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, bu seçime son bir kez daha belediye başkanı olmak istediğini söyleyerek girmişti. Ankara’da sonuçlar henüz kesinleşmedi ama Gökçek seçimden galip olarak çıksa bile, istese de istemese de, bu son dönemi olacak gibi görünüyor.
Bu seçimde yüzlerin en fazla güldüğü iki parti MHP ve SP’dir. Her ikisi de oylarını ciddi oranda artırdı. CHP’nin oy artışı ise büyük oranda Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinin İstanbul’daki oy patlamasından kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu, belediye başkanı olsa da olmasa da, bu seçimin en karlı adaylarından biri oldu. CHP’deki oy artışı etkili bir ana muhalefet partisi olmasından kaynaklanmıyor. Bu nedenle Deniz Baykal, seçim sonuçlarını kendi başarısı olarak görmemeli.
Son haftalarda Ankara’da seçim sonrasında kabinede revizyon olacağına yönelik söylentiler dile getiriliyordu. Dün gece Başbakan, bu konudaki bir soruya cevaben, “Bakanlar Kurulunda bir değişiklik yapılması garip karşılanmamalı” diyerek kabinede değişim işareti verdi.
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