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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

08 Haziran 2011

Sanayi Üretiminde Son Durum

Az önce Nisan ayı sanayi üretim endeksi 122.7 olarak açıklandı yükseldi. Endeks geçen yıla göre (113.3) yüzde 8 yükselirken, geçen aya göre (127.6) yüzde 3.8 geriledi.

 

Az önce Nisan ayı sanayi üretim endeksi 122.7 olarak açıklandı yükseldi. Endeks geçen yıla göre (113.3) yüzde 8 yükselirken, geçen aya göre (127.6) yüzde 3.8 geriledi.



Krizin en kötü günlerinde sanayi üretim endeksi Şubat 2009’da 84.6 puana gerilemişti. Bugün 122.7 olan endeks, dip seviyesinin yüzde 45 üzerinde seyrediyor.

Nisan ayında üretimi en fazla artan sektörler yüzde 26.6 ile motorlu kara taşıtları, yüzde 25.7 ile kayıtlı medya basım-yayımı, yüzde 23.9 ile başka yerde sınıflandırılmamış  makine ekipman, yüzde 22.1 ile mobilya imalatı oldu.

Deri  ürünleri, tekstil ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünleri, giyim eşyaları, tütün ürünleri, metal cevherleri madenciliği, diğer ulaşım araçları imalatı üretim endekslerinde geçen yıla göre gerileme yaşandı. En yüksek gerileme yüzde 19.9 ile diğer ulaşım araçları imalatı üretim endeksinde görüldü.

Büyümeye Etki

Sanayi üretim endeksindeki değişim ile ekonominin büyüme hızı arasında çok yüksek bir ilişki var. Bu ilişki yaz aylarında zayıflamakla birlikte, bir,iki ve dördüncü çeyreklerdeki sanayi üretim performansı büyümeyi aynı yönde etkiliyor. Zaten, büyüme tahminleri de büyük ölçüde sanayi üretim endeksine bağlı olarak yapılıyor.

2011’in ilk dört  ayında, geçen yıla göre sanayi üretim endeksinde ortalama artış yüzde 12.6 oldu. (2010’un ilk dört ayında 2009’a göre yükseliş ise yüzde 17’ydi.) Bundan sonraki dönemde ekonominin hızını yavaşlatmaya yönelik tedbirler çerçevesinde, Temmuz ya da Ağustos ile birlikte düşüşe geçmesi beklenebilir. Yani, yılın kalanında muhtemelen endeks, geçen yılki düzeylerine yaklaşacak ve yıllık artış hızı bir miktar gerileyecek.

Ancak yine de, sanayi üretimindeki performans beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Bu da yıl sonu büyüme oranının orta vadeli program hedefini aşacağına işaret ediyor. Kaldı ki Dünya Bankası da 2011 büyüme tahminini yüzde 4.1’den yüzde 6.1’e revize etti.

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