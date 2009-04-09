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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

09 Nisan 2009

Sanayi Üretiminde En Kötü Geride Kaldı mı?

Son verilere göre şubat ayında geçen yıla göre büyük düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu, dün sabah 10’da Şubat 2009’a ait sanayi üretimi endeksini açıkladı. Son veriler şubat ayında sanayi üretiminin, 2008 Şubat ayına göre %23.7 gerilediğini ortaya koyuyor.
Şubat 2009’da Durum
Şubat’ta toplam sanayi üretimi, önceki yılın Şubat ayına göre %23.7 gerilemiş. Yani geçen yıl Şubat ayında Türkiye’de 100 birim sanayi malı üretilmişse, bu yıl Şubat ayında 76.3 birim mal üretilmiş. Oldukça büyük bir düşüş...
Sanayinin ana sektörlerine baktığımızda durum şöyle. Üretim, ana metal sanayinde %23.1, giyim eşyasında %22.7, tekstilde %28.9, mobilyada %20.8, motorlu taşıtlarda %58.7 gerilemiş. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil sektörünün dibe vurmuş olduğu düşünüldüğünde, en büyük gerilemenin motorlu taşıtlarda olmasına şaşırmamak gerekir. 

 

En Kötüyü Geride Bırakmış Olabilir miyiz?

Şubat ayı, şu ana kadar küresel krizde geride bırakılan en kötü aydı. Hem mali piyasalar hem de reel ekonomi en kötü düzeylerini Şubat ayında gördü. Bu nedenle Türkiye’de sanayi üretiminin bu oranda gerilemesine şaşırmamak gerekiyor. Zira diğer ülkelerde de (yarınki yazımda görebilirsiniz) durum bize göre çok da iyi değil.
Gelecek üç ayda açıklanacak sanayi üretim endeksleri, dün açıklanan Şubat verisine göre daha iyi çıkacaktır. Bunun iki nedeni var. Birincisi, kötü geçen Şubat ayından sonra Mart ayında iç piyasada morallerin bir parça da olsa yerine gelmiş olması. İkinci neden ise başta ÖTV indirimi olmak üzere krize yönelik paketlerin Mart ayında açıklanmış olması.
Dikkat ederseniz açıklanan veriler, bir önceki aya göre değil, önceki yılın aynı ayına göre değişimi gösteriyor. Dolayısı ile gelecek ay (8 Mayıs’ta açıklanacak) -%23’ten iyi gelecek bir oran (örneğin -%17), en kötünün geride kaldığına dair bir işaret olacaktır.
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Yarın krizin başlangıcından bugüne, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki sanayi üretiminin görünümünü aktarmaya çalışacağım. 
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