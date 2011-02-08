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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

08 Şubat 2011

Sanayi üretimi rekor kırdı

2010’un son ayında sanayi üretim endeksi 136.4 puana yükseldi. Bu şimdiye dek yakalanan en yüksek endeks değeri.

2010’un son ayında sanayi üretim endeksi 136.4 puana yükseldi. Bu şimdiye dek yakalanan en yüksek endeks değeri. Kasım ayında 116.8 puan olan sanayi üretim endeksi Aralık’ta önceki aya göre yüzde 16.8, önceki yıla göre  yüzde 16.9 arttı.

 

·                    Madencilik üretim endeksi geçen yıla göre % 1.8,

·                    İmalat sanayi üretim endeksi geçen yıla göre  %18.9 ,

·                    Elektrik-gaz-buhar üretimi geçen yıla göre  %7.9 yükseldi.

 

Genel endeksin rekor kırmasının yanı sıra, ağaç ve ağaç ürünleri (244,4), kayıtlı medya (159,3), kauçuk ve plastik (133.8), bilgisayar-elektronik (188,7), elektrikli teçhizat (182,6), makine ekipman (146,9), motorlu kara taşıtı (148.1), elektrik-gaz-buhar (140,7) üretim endeksleri de şimdiye kadarki en yüksek değerlerine ulaştı.

Sanayi üretimindeki yıllık artış oranı ise yüzde 13.1 oldu.

Sanayi üretimi gayrısafi yurtiçi hasılanın da en önemli bileşeni. Her ne kadar yılın son çeyreğinde sanayi üretiminin GSYİH içindeki payı çok yüksek olmasa da, son çeyrek büyüme oranının yüzde 6 ve 2010 yılı geneli büyüme oranının yüzde 8 üzerinde gerçekleşmesi büyük olasılık.

Sanayi üretiminde Ocak ve Şubat aylarında da yükseliş yaşandıktan sonra izleyen aylarda kısmi bir gerileme yaşanabilir. Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı politikasının sanayi üretimi üzerindeki etkilerini Mart ayı ile görmeye başlayabiliriz.


 

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