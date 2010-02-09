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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

09 Şubat 2010

Sanayi Üretimi 2009 Performansı

Aralık ayında sanayi üretimi, krizin ülkemizi etkilemeye başladığı 2008 yaz aylarındaki düzeye oldukça yaklaştı...

Dün TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı sanayi üretim endeksi, 2008 yılı Aralık ayına göre %25.2, Kasım 2009’a göre ise %8,7 artış gösterdi.  Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu veri, sanayi üretiminin takvim etkilerinden arındırıldığında da 2008 Aralık’ına göre %8.3 yükselmiş olması açısından önemli.
Aralık ayında sanayi üretimi, krizin ülkemizi etkilemeye başladığı 2008 yaz aylarındaki düzeye oldukça yaklaştı. Bunu aşağıdaki şekilde görebiliyoruz.

Ocak-Aralık 2009 döneminde üretim endeksi en fazla artan sektörler aşağıdaki büro makineleri (yüzde 68), tıbbi hassas ve optik aletler (yüzde 47), radyo ve televizyon imalatı (yüzde 37) olarak göze çarpıyor. Sektörlerin çoğunda, yılbaşına göre sanayi üretim endeksindeki artış yüzde 10’un üzerinde.  Sadece üç sektörün üretim endeksinde gerileme var. Bunlar gıda ürünleri imalatı (yüzde 6.5), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (yüzde 7.2)ve diğer maden ürünleri imalatı (yüzde 16.3).
Biliyorsunuz sanayi üretimi ile ihracat arasında çok yakın bir ilişki var. Çünkü ihracatımızın yüzde 90’a yakını sanayi ürünlerinden oluşuyor. Aralık ay ihracatımızın önceki aya göre ciddi bir artış göstererek 10 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini ve dolayısıyla dün açıklanan Aralık ayı sanayi üretim endeksindeki yükselişin de buna uygun olduğunu söylemek gerekir. Yani ihracattaki artış, sanayi üretimini de yukarı çekiyor.



Tıpkı ihracatımızdaki göreli iyileşme gibi, sanayi üretiminde de gelişmiş ekonomilere kıyasla iyi bir performansımız var.

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