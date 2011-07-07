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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

07 Temmuz 2011

Portekiz'in Hatırlattıkları

Gündemin yoğunluğu nedeniyle iki gün önce yeterince dikkat çekmemiş olsa da dış piyasalar Portekiz'in..


Gündemin yoğunluğu nedeniyle iki gün önce yeterince dikkat çekmemiş olsa da dış piyasalar Portekiz'in kredi notunun yatırım yapılamaz düzeye çekilmesi ile bir kez daha irkildi. Fakat, tahmin edeceğiniz üzere, durum Yunanistan örneğinde yaşandığı  kadar kritik olmadıgı için piyasalar bu indirimi panikle karşılamadılar.
"Olan Portekiz'e oldu" dense yanlış yapılmaz. Dünya piyasaları pek bozulmamış olsa da Portekiz'in 10 yıllık tahvil faizleri ile Alman tahvil faizleri arasındaki fark tarihi rekor kırarak yaklaşık yüzde 1.5'e yükseldi.
Dogrusu Portekiz'in sorunları Yunanistan ya da İrlanda'nınkilerle karşılaştırıldığında  o kadar önemli görünmüyor. Ama hal bu iken ve Portekiz'de ortaya yeni bir sorun çıkmamışken neden bu not indirimi yapıldı?
Kredi derecelendirme şirketi Moody’s tarafından yapılan açıklamaya göre Portekiz'in ikinci bir kurtarma yardımına ihtiyacı olabilir. Ama gelişmeleri yakından izleyenler not indiriminin zamanlamasının ilginç olduğunun farkında. Daha gecen hafta Portekiz hükumeti yeni gelir yaratici onlemler almisken gelen indirim, acaba yakında özel sektörün de katılımıyla borçlanmaya başlayacak Yunanistan (ve ileride sorun yasayabilecek diger AB ülkelerinin) borçlanma faizini artirabilir mi? Kimse buna gönül rahatlığıyla "hayır" diyemez çünkü daha önce yapıldı.
AB ülkeleri tarafından sık sık gündeme taşınan  ve AB çapında yenilerinin kurulması  planlanan kredi derecelendirme şirketleri dün Almanya ve Avusturya başbakanları tarafından dogrudan ve dolayli olarak eleştirildi. AB tarafı niyetinde ciddi ise bu konuda daha hızlı adım atmalı. En azından kendileri için.

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