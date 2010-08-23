Piyasalar eşikte

6 ve 11 Ağustos tarihli yazılarımda piyasalarda bozulmanın başlayacağını; geçen Pazartesi (16 Ağustos tarihli) günkü yazımda ise muhtemelen borsalardaki gerileme ve doların diğer paralar karşı yükselişinin devam edeceğini yazmıştım. Öyle oldu. Dolar güçlenmeye, yabancı borsa endeksleri düşmeye devam etti.



Önümüzdeki beş günde son iki haftada yaşana bozulmanın bitip yeniden iyileşmenin mi başlayacağını; yoksa kötü performansın hızlanarak devam edeceğini mi göreceğiz. Benim beklentim ikincisinden yana.



ABD’de Salı günü ikinci el konut satışları, Çarşamba günü dayanıklı tüketim malı siparişleri ve yeni ev satışları, Perşembe günü işsizlik maaşı başvuruları, Cuma günü ise 2.çeyrek büyüme oranı tahmini ile Michigan Üniversitesi güven endeksi açıklanacak.



Bu verilere yönelik beklentiler özetle şöyle: İkinci el konut satışlarında 70 bin gerileme, dayanıklı tüketim malı siparişlerinde yüzde 3 yükseliş, yeni ev satışlarında 3 bin gerileme, işsizlik maaşı başvurularında 9 bin gerileme, 2 çeyrek büyüme hızı yüzde 1.4 ve tüketici güven endeksi 69.6.



ABD’de 2. çeyrek büyüme oranı tahmininin yüzde 2.4’ten yüzde 1.4’e inmesi bekleniyor. Bunun dışındaki verilerde ise ciddi bir bozulma beklentisi yok. Ama aslında durum zaten kötü olduğu için verilerin daha da bozulacağı fazla alan yok.



Avrupa’da ki kilit göstergeler Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak. Çarşamba sabah Almanya’dan IFO endeksleri, Perşembe günü ise yine Almanya’dan GfK tüketici güven endeksi.



İçerideki önemli veriler ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı. Toparlanma döneminde her iki göstergenin de iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz. Ancak kısa vadede ikisinde de daha fazla yükselme imkanı kısıtlı. Bu nedenle bu hafta kısmi bir gerileme görülebilir.

Kritik Eşikler

Piyasalar iki göstergenin seyrine odaklanmış durumda. S&P500 ve euro/dolar paritesi Cuma günü ABD’de S&P500 endeksi 1070’in altına indiyse de kapanışta 1071 puandaydı. Eğer bunun altına inerse sonraki destek noktası 1050 olacak. Bu hafta olmayabilir ama 1050’nin de altına inilirse 1000 puana kadar gerileme olabilir.



Euro/dolar paritesinde ise 1.27’nin önemli bir düzey olduğunu görüyoruz. Paritenin bu noktanın altına inmesi durumunda hızla 1.25’e kadar çekileceğini görmemiz mümkün.