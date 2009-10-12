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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

12 Ekim 2009

Piyasa Piyasa Söyle Bana...

Geçen hafta borsalardaki tırmanış son hızıyla devam ederken, dolar da diğer para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam etti.

Geçen hafta borsalardaki tırmanış son hızıyla devam ederken, dolar da diğer para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam etti. Geçen hafta katıldığım IMF ve DB toplantılarında koridorlarda en çok konuşulan konu, borsadaki yükselişin ya da daha genel ifadeyle ‘iyimser hava’nın abartılıyor olabileceğiydi. Çoğu bankacı, bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu, hatta bunun için geç bile kalındığını düşünüyor. Ancak yine de, borsa endeksi geçen haftayı yılın en yüksek düzeyinden kapatırken, gösterge faizde de serbest düşüş devam etti.
Bakalım bu hafta bizleri hangi veriler bekliyor...
Bu haftaya pazartesi sabah 10’da TÜİK tarafından  Eylül 2009’a ait kapasite kullanım oranının açıklanması ile başlanacak. Haziran  ayında 72,7’ye kadar yükselen kapasite kullanım oranı izleyen iki ayda gerilemişti. Eylül 2008’de 79,8 olan oran, halen geçen yılın 10 puan ardında. Görünümün bu ay da değişmesi beklenmiyor. Ancak, vergi indirimlerinde son ay olması nedeniyle, Eylül ayı kapasite kullanımında geçici bir artış görülebilir.
Salı sabahı Almanya’da Ekim ayı ZEW (Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi) endeksi açıklanacak. Geçen ay 57,7 olan endeksin bu ay 58,8’e yükselmesi bekleniyor. Endeks, araştırmaya katılanların gelecek altı aya ait enflasyon, faiz, kur ve hisse senetleri fiyatlarına yönelik beklentilerini ölçüyor.
Çarşamba sabahı önce Euro Bölgesinde sanayi üretim endeksi, ardından ABD’de mortgage başvuruları açıklanacak. Bu iki verinin piyasalar üzerinde fazla etki yaratması beklenmese de; öğleden sonra ABD’de açıklanacak olan Eylül ayı perakende satışları aynı şeyi söylemek zor. Perakende satışların yaklaşık yüzde 2,1 gerilemesi bekleniyor.
Perşembe gününün önemli verisi sabah 10’da TÜİK tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı işsizlik oranı. Son aylarda işsizlik oranında kısmi bir iyileşmeden söz edebiliriz. Temmuz ayı işsizlik oranının, Haziran’daki yüzde 13 düzeyinden bir miktar daha düşük gelmesi beklentiler dahilinde. Perşembe Avrupa ve ABD’de enflasyon verilerinin geleceği gün. Sabah Euro Bölgesinden, öğleden sonra ABD’den TÜFE verisi açıklanacak.
Türkiye’de Cuma sabahı gözler Eylül ayı tüketici güven endeksinin sonuçlarında olacak. Haziran ayında 85,27 düzeyine kadar ulaşan endeks, izleyen iki ayda peşpeşe düşerek Ağustos’ta 81,30’a geriledi. Tüketici güveni halen, krizin başlangıcı olarak kabul edilen Eylül 2008 düzeyinin üzerinde seyrediyor. Aynı akşam ABD’de ise Eylül ayı sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Son birkaç ayda toparlanmaya başlayan sanayi üretim endeksindeki iyileşmenin hız keserek de olsa devam etmesi bekleniyor.
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