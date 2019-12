Parite, Altın ve Kurlar

Altın

ABD’de Merkez Bankası’nın başlattığı ikinci miktarsal genişleme programı Haziran ayında sona erecek. İkinci miktarsal genişleme FED’in, ekonomiyi canlandırmak amacıyla piyasalara 600 milyar dolar sürmesiyle başlamıştı. Programın sona erecek olması da, benzer miktarda doların piyasadan çekilmeye başlaması anlamına geliyor. Piyasadan dolar çekileceği için doların diğer paralara karşı değeri yükselmeye başlayacaktır. Bu, aynı zamanda altın ve petrol fiyatlarında gerileme anlamına geliyor.Birinci miktarsal genişleme programı 2010 başında sona erdiğinde hisse senetlerinde büyük bir gerileme yaşanmıştı. Bu defa, hisse fiyatlarında ciddi bir gerileme beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü programın sona erdirilmesi, ilk seferinde olduğu gibi öngörüsüz ve acemice yapılmıyor. Hem piyasalar hem de FED şimdi daha temkinli. Ancak yine de, değersiz dolarla borçlanarak açılan pozisyonların kapatılması nedeniyle fiyatlarda düşüş ve dolarda da değerlenme beklemek gerekir.Piyasalardan dolar çekilecek olması, aynı zamanda, enflasyon beklentilerini de aşağı çekecektir. Bu petrol ve altın fiyatları açısından önemli bir gelişme çünkü her ikisi de enflasyonun yükseleceği beklentisiyle çok hızlı bir yükseliş hareketi içindeydiler. İki gün önce 1580 dolara kadar çıkan altının onz fiyatı şu anda 1538 dolar. Birkaç gün içinde altının 1480 dolara geri çekilmesi mümkün. 1480 dolar altın Şubat ayı başından bu yana girdiği yükseliş trendinin alt sınırı. Eğer bunun altına iniş olursa, sırayla 1430 ve ardından 1370 dolara kadar düşüş olacaktır.Kısa vadede altının 1370 doların inmesi pek mümkün değil. Bunun olması için, krizin kesinlikle bitmiş olması, yeni artçı dalgalar gelmemesi ve enflasyon beklentilerinin de bir daha yükselmeyecek şekilde düşmesi gerekir. Yani altın fiyatı ancak her şey yoluna girdiğinde düşme başlayacak ve bu düşüş çok hızlı olacaktır. Her şey böyle devam ederse fiyat 1370-1600 arasında dalgalanacaktır. 1.370’in altına inerse büyük düşüş başlayacaktır.Uzun vadede bakıldığında Euro/Dolar paritesi yükselişinin sınırına gelmiş görünüyor. Paritenin 2010 yılında gördüğü en yüksek düzey 1.50 idi. Bu yılın Ocak ayından beri kesintisiz bir yükseliş var ve bu yükselişin pariteyi bir duraklama olmadan 1.50’nin üzerine atması mümkün değil. Eğer uzun vadede parite 1.50’nin üzerine çıkacaksa bile; önce 1.43’ün altına kadar bir gerileme olacak, yükseliş ondan sonra başlayacaktır. Ancak, bunun olması, yani doların değer kaybetmesi için ya enflasyonun kontrolden çıkmış olması gerekiyor, ya da ABD’nin dolar basmaya devam etmesi gerekiyor ki şu anda ikisi de tam ters yöne doğru gelişiyor.Dünyanın en fazla işlem göre para çifti olan Euro/Dolar paritesi, Ocak ayı başından bu yana kesintisiz şekilde yükseliyor. Ancak Haziran ayına yaklaştıkça paritede geri çekilme başlayacak. Şu anda 1.4870’ten işlem gören parite birkaç hafta içinde 1.43’e kadar geri çekilebilir. Tekrarlayım: bunun iki nedeni var. Birincisi ABD Merkez Bankasının parasal genişleme programını sona erdirecek olması; ikincisi ise yükselişin teknik sınırlarına gelmiş olması.1.43, paritenin Ekim 2010’da gördüğü en yüksek düzey olması nedeniyle, düşüş sürecinde önemli bir düzey. Yani, kısa vadede ani bir hareketle bunun altına inmesi zor. Ancak ikinci ya da üçüncü denemesinde bunun altına inebilir ve 1.38’e kadar düşer.1.38’e kadar düşerse, sonraki hareketin ne olacağı altın ve petrol fiyatlarındaki gelişime bağlı olarak değişecektir. Altın 1370’in altına inerse, parite de 1.38’in altına kolaylıkla gelebilir. Ancak bu durum her ikisinde de büyük düşüş sürecinin başlangıcı olacaktır.Paritede gerileme olurken, Euro/TL kurunun da aynı oranda değer kaybetmesini beklememek gerekir. Euro/TL kurunda bir miktar gerileme, Dolar/TL kurunda ise bir miktar yükseliş olacaktır. Hangisinde ne kadar değişim olacağını piyasa belirleyecektir.Dolar/TL kuru şu anda 1.535 düzeyinde, bir iki gün içinde 1.542’nin üzerine çıkma olasılığı yüksek. Bu olursa, Haziran başına kadar 1.58’e yükselecektir.Aynı sürede Euro/TL kurunda yaklaşık %1.5-%2 gerileme yaşanması ve şu anda 2.28 olan Euro/TL kurunun yaklaşık olarak 2.24’e gerilemesi mümkün. Euro/TL kurunda şu ana kadar görülmüş rekor düzey Mart 2009’da ulaşılan 2.32. Daha sonra, Kasım 2009’da, 2.28’i denemiş ve burayı geçememiş. O nedenle, bugünkü 2.28 düzeyinin aşılmasını beklemek güç.