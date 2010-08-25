O GÜN DÜN MÜYDÜ?

Beklenen veri dün saat 17’de açıklandı: Temmuz ayında ABD’de ikinci el konut satışları, önceki aya göre yüzde 27.2 gerileyerek 3.83 milyon adede düştü. Aslına bakarsanız bir gerileme olacağını hemen herkes biliyordu ama boyutunun bu denli büyük olacağına ihtimal veren birini ne gördüm ne de bunu öngören bir yorum okudum. En kötümser beklentiler bile 4 milyonun altına inmiyordu.

Sonuç: Küresel krizin başlangıç aşaması olan sub-prime mortgage krizi de dahil olmak üzere son onbeş yıl içine gelen en düşük veri.

Önemi: İnşaat sektörü ve buna bağlı sektörleri ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor olması. Konut sektöründeki küçülmenin ekonomiyi yeniden resesyona sokma ihtimalinin yüksekliği.

Haziran’dan beri ABD ekonomisinde işlerin yolunda gitmediğini, iki haftadır ise piyasalarda büyük bir gerilemenin başlayacağını yazıyorum. Tabii ki; bunun tek nedeni dünkü konut verisi değil.

Tüketici güveni, işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, tüketim harcamaları son zamanlarda kötüye gidiyordu. Fakat hem ekonomideki payı yüksekliği, hem de krizin beşiği oluğu için konut piyasasının, biz krizsevenler cemiyetinin kalbinde ayrı bir yeri var.



Dün “O Gün, Bugün mü?” başlığıyla okuduğunuz yazımı, verinin beklentilerden kötü geleceği varsayımına dayanarak hazırlamış ve bunun nedenlerini de kısaca açıklamıştım. Veri gerçekten çok düşük geldi ama ABD ve Avrupa’da borsa endeksleri yüzde 1.5-2 aralığına düştü. Fakat aslında piyasalardan bu veriye daha kötü tepki vermesini beklemiştim.

Ortada iki olasılık var: Ya ben daha büyük düşüşler beklemekle hata yaptım ve piyasalar ılımlı düşüş gösterecek; ya da piyasalar dünkü konut verisine ek olarak bugün açıklanacak verileri de bekliyor.

Bugün saat 15:30’da ABD’de dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Günün en önemli verisi bu. Beklenti yüzde 3 artış olması yönünde. Böyle bir ortamda yükseliş beklenmesi size tuhaf gelebilir.

Haklısınız. Olumlu beklentinin nedeni Boeing’in geçen ay aldığı yüklü siparişler. Zira ulaştırma sektörü hariç dayanıklı mal siparişlerinde sadece binde 5 artış bekleniyor. Her durumda toplamda yüzde 3’ün altında gelecek; ya da ulaştırma haricinde negatif gelecek veri borsalardaki ve euro/dolar paritesindeki düşüşü hızlandıracaktır. (Parite 1.2750’nin üzerine çıkmadıkça hedefi 1.25)

Diğer yandan sabah Almanya’dan gelecek IFO endeksleri ile akşam 17’de açıklanacak olan yeni ev satışları piyasanın odaklandığı diğer veriler. Unutmadan dün S&P’nin İrlanda’nın ülke notunu indirdiğini de hatırlatayım. İrlanda, dünya üzerinde borçların yurtiçi hasılaya oranının en yüksek olduğu ülke. Ülkenin borçları (sadece kamu borcu değil) yıllık gelirinin neredeyse dokuz katı.

Son söz: Ben, o (piyasalardaki büyük düşüşün başlayacağı) günün dün oluğunu düşünüyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı bir iki gün içinde belli olacak. Yanılabilirim, ama haklı çıkarsam bunu bir aya yakın süredir söylüyor olmanın rahatlığıyla yazmaya devam edeceğim.



