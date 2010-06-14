Nisan Ayı İhracat Miktar Endeksi

Geçen hafta Cuma günü Nisan ayı ihracat miktar endeksi 164.2, ithalat miktar endeksi ise 165.6 olarak açıklandı.Geçen yılın Nisan ayına göre endeksler sırayla yüzde 13.2 ve yüzde 25.7 oranında yükselmiş olmakla birlikte; ihracat miktar endeksi geçen aya göre yüzde 6.7, ithalat miktar endeksi yüzde 2.9 geriledi.Bu grafik ihracat miktar endeksinin son üç yıllık seyrini gösteriyor. Geçen ay krizden bu yana en yüksek değerine çıkan endekste hafif bir gerileme görüyorsunuz. Bununla birlikte miktar bazında Türkiye ihracatı 2007 ve 2009 yıllarının üzerinde iken, ihracatın rekor kırdığı 2008’in Nisan ayının hafif altında kalmış.İhracat miktar endeksi bu aylarda izlenmesi gereken bir gösterge. Nedenini söyleyeyim. Avrupa Borç Krizinin Türkiye ihracatını olumsuz etkileyeceğini geçen haftalarda birkaç kez söylemiştim.Bu etkiyi, büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda hissetmeye başlayacağız. Etki iki boyutlu olacak.Birincisi Avrupa’da gerileyen talep nedeniyle bölgenin ithalatı bekleneneden az artacak. Bu Türkiye’nin de beklentilerden az ihracat yapabileceği anlamına geliyor. İkinci boyut ise euro/dolar paritesindeki gerilemenin ihracatımız üzerinde muhasebe etkisi. Geçen yıl yaptığımız 100€ ihracat 140 dolar yapıyorsa, şu anda yaklaşık 120 dolar yapıyor. Yani aynı miktarda ihracat yapsak, hatta ihracatımızda miktar bazında yüzde 10 artış olsa bile dolar bazında ihracatımızda gerileme görebileceğiz. Tabii ki bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. ABD de , Çin de, Brezilya da bu sorunu yaşıyor.Bu nedenle miktar endeksleri ihracatın reel olarak nasıl değiştirini göstermesi açısından önem taşıyor.Yarın sektör bazındaki gelişmeler ile devam edeceğim.