Neden Turizme Bakmıyoruz?



Dün ekonomi kanalları ve gazetelerin internetteki ekonomi sayfaları Wall Street Journal’ın Türkiye ekonomisinin hızlı büyümesini haber yapmasına odaklandı. Sizce de biz, kendimizi nasıl gördüğümüzden çok, başkalarının bizi nasıl gördüğüne önem veren bir ülke değil miyiz?

Hızlı büyümemiz tabii ki önemli ve iyi bir gelişme. Diyecek bir sözüm yok. Zira ben de Pazartesi bunu yazdım. Ama takıldığım nokta şu: Neden ekonomimiz büyüdüğü için sevinmekten çok, yabancı bir gazete bunu haber yaptığı için seviniyoruz? Üç ay önce, dış basın cari açığımızı haber yaparken de aynı süreci yaşadık. Neden Economist’in, NY Times’ın cari açık haberleri, içeride konuşulanlardan daha fazla itibar gördü? Madem öyle, bu kaynaklar neden cari açığı üç ay önceki kadar fazla gündeme taşımıyorlar? Emin olun öyle bir haber çıksa, bir hafta içeride konuşulur.

Bence dünkü gazetede yer alan büyüme haberine verilen önemden daha azını yine dün yine aynı gazetedeki “Türkiye’ye Turist Yağıyor” başlıklı habere veremeyiz. WSJ, çevre ülkelerindeki istikrarsızlık ve cazip döviz kurlarının da etkisiyle Türkiye’deki otellerin çok yüksek doluluk oranına sahip olduğunu ve gelen talepleri geri çevirdiğini yazdı.

Gelin şimdi turizm sektöründe son zamanlarda yaşanan gelişmelere bakalım.



Geçen yıl yaklaşık 28.6 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye, dünyanın 7., Avrupa’nın 5. en fazla turist alan ülkesi.

Toplamda 3 bin 500 civarında otel, 800 bin civarında yatak kapasitesine sahip turizm sektörü, dünyanın en iyi 100 otelinden 11’ine sahip.

Ülkemizde 16’sı uluslararası olmak üzere toplam 45 havalimanı, 40 marina, 20 kayak merkezi ve 40’tan fazla golf sahası var. Avrupa’nın en iyi 10 plajından 4’ü Türkiye’de

10 yıl önce 11 milyon olan Turist sayısı 2010’da 28.6 milyona çıktı. Türkiye, küresel kriz sürecinde turist sayısını artıran tek ülke oldu.

2011’in ilk 7 ayında turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 yükselerek 17.6 milyona ulaştı. Yıl sonunda sayı muhtemelen 32 milyonu geçecek.

Aldığı turist sayısına göre Türkiye bu yıl ya da 2012’de bir sıra atlayarak dünyanın 6., Avrupa’nın 4. en fazla turist alan ülkesi olacak.

Ne yazık ki Türkiye, bütün bu özelliklerine rağmen çoğunlukla az harcama yapan turistlerin ziyaret ettiği bir ülke. Bu nedenle turizm gelirlerindeki sıralamamız, turist sayısındaki kadar yükseklerde değil. Ancak yine de son yıllarda turizm gelirlerindeki artış, turist sayısındaki artışın üzerinde. Örneğin son 10 yılda turist sayısı yüzde 140 yükselirken, ödemeler dengesinde gösterilen turizm gelirleri yüzde 160 artmış.

Bir de dün açıklanan 2. çeyrek GSYİH verilerine bakıp bitirelim. Aşağıdaki grafik son 10 yılın ikinci çeyreklerinde otel ve lokanta sektörünün (ben ona turizm dedim) büyüme hızlarını gösteriyor.



Ekonomi son çeyrekte yüzde 8.8 büyürken, turizm sektörünün büyük kısmını oluşturan otel ve lokantalar yüzde 8.3 büyüdü. Sektör, ekonominin geneline kıyasla az büyümüş görünüyor olabilir ama mevcut oran hem son 10 yılın büyüme ortalamasının çok üzerinde hem de son 10 yıldaki en yüksek ikinci büyüme hızı. Bunda, ikinci çeyrekte geçen yıla göre turist sayısında yüzde 11.4, turizm gelirlerinde ise yüzde 17.9 artışın önemli bir payı var.





