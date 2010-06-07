Ne oldu, ne olacak?

Cuma günü gelen iki haberle piyasalar sallandı. Bu hafta olumlu veriler ve moral veren açıklamalar gelmezse şimdiye kadarki en şiddetli hareketlerden biri yaşanabilir. Önce geçen Cuma’dan elimizde ne kaldığına bakalım.

Cuma

Cuma günü Macaristan’ın borçlarını ödeyemeyebileceği endişeleri dillenmeye başladı.

Cuma günü açıklanan veriler ABD’de özel sektörün çok az istihdam yaratabildiğini gösterince moraller iyice bozuldu.

Cuma gecesi euro/dolar 1.1960’a kadar geriledi.

Altının onz fiyatı yüzde 1 artışlar 1220’ye ulaştı.

Cuma gecesi Türkiye’de dolar kuru 1.61’e yükseldi.

Dow Jones endeksi Cuma gününü yüzde 3’ten fazla düşerek kapadı. Endeks 10 binin altına indi.

Dow Jones 26 Nisan’da gördüğü 11.210 puandan başladığı düşüş sürecinde Cuma itibarıyla yüzde 11 gerilemiş durumda.

Cuma günü yaşanan bu gelişmelerden sonra, bu haftanın ilk iki gününde sert hareketler yaşanabilir.



Pazartesi

Özellikle Avrupa’dan olumlu açıklamalar gelmezse euro, dolar karşısında çok hızlı gerileyebilir.

Euro/dolar paritesinde ilk hedef 1.16 ve gerilim böyle devam ederse yarın bu düzeye inebilir.

Dolar/TL kurunda yeni hedefler 1.64 ve 1.66.

Altında hedef yeniden 1240 doları denemek. İşler böyle giderse bu düzeyin aşılması ve fiyatın 1280’e kadar çıkması olası görünüyor.



