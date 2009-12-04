MÜLKİYE NEDİR?

Şimdiki "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Harbiye-Tıbbiye-Mülkiye üçlüsünden bir okul.

Pek çok bürokratın, yazarın, düşün insaninin yetiştiği, bir zamanların ekolü (Önce Mülkiye Sonra Türkiye). İnek Bayramları vardır bir de... Babamın okulu. Rozetini hiiiç çıkarmaz.

Mekteb-i Mulkiye- i Şahane der eski Mülkiyeliler. Geleneği olan okuldur, eğitimde memleket meselelerine en fazla eğilen okuldur, Mülkiye formasyonu almak insana fark ettirmeden çok şey katar.

İktisat bölümünde okuyanlara geyikhanlar, Maliye'dekilere tahsildarlar, Çalışma Ekonomisi öğrencilerine ameleler, Kamu Yönetimi’ndekilere tellaklar, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine de züppeler denen fakülte. İşletme'dekilere de birşey deniyordu ama ne? (Bakkallar)

"İnek” temalı mini müze sahibi fakülte. İnek bayramları da var, bahçede bir inek heykeli de mevcut.

150 yıla yakın geleneğiyle Türkiye'nin politika eğitimi alanında en köklü kurumu.

Vatanseverlik aşılamasını tek tip insan yetiştirme gayreti olarak algılayan, hayatta ne istediğini bilmeyen, oradan oraya savrulacağı belli naif bünyeleri de, ÖSS kazası sonucu bir süreliğine misafir edebilen okul. Birinci tercihimle girdiğim, 14 yıl önce mezun olduğum, hayatıma kattıkları bir ömürden daha değerli olan, bir gün yeniden doğsam, yeniden girsem, yeniden okusam dediğim yuvam...

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane-i Ali Osmani ismiyle kurulmuş, daha sonra Şahane sıfatı Sultan Abdulhamid zamanında kaldırılmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşunu müteakip Siyasal Bilgiler Okulu ismini alarak Ankara'da bugün kullanılmakta olan binasına taşınmıştır. Ankara ve belki de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birini de bünyesinde barındırır.

En istemeyerek gelenin bile marşı öğrenmeden (ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz...) çıkmadığı, müthiş bağlılık yaratan kurum...

Öğretilen konuları, öğretim biçimini beğenin ya da beğenmeyin kesinlikle farklı bir okuldur. Dışarıdan gelen biri bir iki saat içinde bu farkı görebilir. Ekonomi politikası yerine ekonomi politik dersi verilir. Hakim iktisadi, sosyal görüş haricindeki görüşleri de derinlemesine öğrenebileceğiniz bir okuldur. Muhalif bir eğilim vardır bu okulda ve bu muhaliflik sizin gibi düşünmeyene de saygılı olma prensibiyle bir aradadır. Ben, çeşitli fraksiyonların okul panolarına kendi propaganda malzemesini asarken diğerininkini yırttığını görmedim aksine eğer diğer afiş yamulmuşsa kırışmışsa özenle düzeltilir. Ne kadar yabancı geliyor yeni yetmelere değil mi?

İçi sigara dumanlı, duvarlarında bir zamanlar "şerefimizdir" denerek taşınan mermi izlerinin olduğu, sadece Türkiye ye değil, çevre ülkelere başbakan ve cumhurbaşkanları bile vermiş eğitim kurumu, okulum, son kale.

Uzatmayanı dövüyorlarmış bu okulda.

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Buraya kadar okuduklarınız Ekşi Sözlük’te Mülkiye için yazılanlardan bazılarıydı.

Mülkiye bunlar ve daha fazlasıdır.

Çoğunluğu bürokrat ya da politikacı olsa da, havayolu pilotundan moda tasarımcısına, senaristten oyuncuya, şairden ressama, başbakandan cumhurbaşkanına, bankacıdan gazeteciye binlerce mezunu olan Mülkiye bugün 150 yaşında.

Ve o Mülkiye, pek çok şeyin yanında, bana çok güzel bir de eş verdi.