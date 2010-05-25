T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

25 Mayıs 2010

Mayıs Ayı Kapasite Kullanım Oranı

Dün Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı kapasite kullanım oranları açıklandı...

Dün Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı kapasite kullanım oranları açıklandı. 73.4 olarak açıklanan oran geçen yılın aynı ayına göre 9.2 puan (yüzde 14.3), 2010 Nisan ayına göre ise 1.2 puan (yüzde 1.7) daha yüksek.
Biliyorsunuz bu yıla kadar kapasite kullanım oranı TÜİK tarafından ve bir ay gecikmeli olarak açıklanıyordu. Ocak’tan itibaren ise Merkez Bankası tarafından eş dönemli bir açıklama takvimine girildi.
Kapasite kullanım oranı en düşük düzeylerini 2009 yılının Mart ve Nisan aylarında görmüştü. İzleyen aylarda yükselmeye başlayan oran 2009 yılındaki en yüksek düzeyini 69.2 ile Kasım ayında görmüştü. Bu ay 73.4 olarak açıklanan kapasite kullanım oranı, 2008 Kasım ayından bu yana (19 ay) en yüksek düzeyi ifade etmesi açısından önemli. Mayıs 2010’daki düzey, geçen yılın üzerine olmasına rağmen, 2007 yılına göre 6 ve 2008 yılına göre yaklaşık 4 puan aşağıda.

Geçen yıla göre elektrikli makine ve teçhizat imalatı haricinde tüm alt sektörlerin kapasite kulanım oranında artış var. En yüksek artış oranı yüzde 25.6 ile kok kömürü rafine petrol ürünleri imalatında yaşanırken, ihracat içinde önemli bir yere sahip olan motorlu kara taşıtları kapasite kullanım oranı geçen yıla göre yüzde 21.9 artmış.
Diğer sektörlerde artış oranları ise ağaç ürünleri yüzde 21.6, metalik olmayan mineral ürünler yüzde 19.7, ana metal sanayi yüzde 18.2, plastik ürünleri yüzde 19.3 olarak sıralanıyor.
Türkiye’de üç ekonomik veri arasında çok yüksek oranlı paralellik var. Bunlar kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi ve ihracat. Bu verilerin açıklama sırasına göre dizilişi de aynı. Yani önce o aya yönelik kapasite kullanım oranı, ardından sanayi üretim endeksi, hemen ardından ise ihracat verisini öğreniyoruz. Dolayısıyla kapasite kullanımında artış olduğu zaman, sanayi üretiminde ve ihracatta da artış bekleriz.
Bu açıdan, Mayıs ayı kapasite kullanım oranındaki artış, sanayi üretimi ve ihracatta da artış olacağına işaret ediyor. Ancak, mayıs ayı ihracatındaki artış euronun değer kaybı nedeniyle sınırlı kalacaktır.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24