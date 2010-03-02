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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

02 Mart 2010

Krizin Fırsatı Hangisi

Biliyorsunuz TPAO, Brezilya’nın Petrobras Şirketi ile Karadeniz’de petrol arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Biliyorsunuz TPAO, Brezilya’nın Petrobras Şirketi ile Karadeniz’de petrol arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Yaklaşık iki ay önce Petrobras’a ait bir derin deniz sondaj platformu bu amaçla, boğazlardan geçerek Karadeniz’e giriş yapmıştı.
Hedef 2019’da üretime başlamak ve 2023’te Türkiye’yi petrol ithal etmeyen bir ülke haline getirmek.
Türkiye’nin ham petrol ithalatı 2008’de yaklaşık 15.6, 2009’da ise 6.5 milyar dolar. Buna, benzin, motorin, fuel oil, yağlar, doğalgaz ve lpg eklenince fatura 2008 yılında 48 milyar dolara, 2009’da ise 30 milyar dolara yükseliyor. 2009 yılındaki düşüşte petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki keskin düşüşün önemli payı var.
Türkiye’nin Enerji ithalatı 2008’de toplam ithalatımızın yüzde 24’ünü, 2009’da ise yüzde 22’sini oluşturuyor. Bu aynı zamanda milli gelirin yüzde 5’i demek.
Aşağıdaki grafik 2000 yılından bu yana Türkiye’nin yaptığı ham petrol ithalatını gösteriyor. Miktar bazında ithalatın son yıllara kadar 24 milyon ton civarında olduğunu fakat 2007’den itibaren miktar bazında ithalatın gerilediğini görüyoruz. 2009’da kriz nedeniyle ithalat 15 milyon tonun da altına iniyor.

İlginç olan şey, grafikte mavi renkle gördüğümüz ham petrol ithalatımızın faturası. İthal ettiğimiz petrol yıllar boyunca fazla değişmese de buna ödediğimiz bedel dört katına ulaşıyor. Ancak 2009’da fiyatlardaki sert düşüş nedeniyle petrol ithalatımızda 6.5 milyar dolar civarına geriliyor.
2023’te Türkiye petrol ithalatına ihtiyaç duymayan bir ülke haline gelir mi bilinmez ama, bu bugün gerçekleşse Türkiye 2010 yılında cari açık sorununu çözen bir ülke olurdu.Böyle bir şey hemen mümkün  olmadığına göre, yapılması gereken bir taraftan petrol aramaya devam etmek, diğer taraftan ise alternatif enerji kaynaklarını ve bu kaynakları kullanan ürünleri geliştirmek olmalıdır.
Krizlerin birer fırsat olduğu söylenir. Ama bu fırsat gelip sizi bulmaz. Onu sizin yaratmanız gerekir.
Kriz öncesinden ve sonrasında petrol fiyatlarındaki spekülatif hareketler ve petrol rezervlerinin giderek daha azalması, Türkiye’nin petrol dışı enerji kaynakları ile çalışan ulusal markalı otomobil üretimi için bir fırsat olamaz mı?

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