Krizin Beşiği ABD Konut Piyasası

Yeni İnşaatlar da Gerilemişti

Düşüşler Ne Anlama Geliyor?

Geçen Perşembe (yeni inşaat başlangıçlarındaki düşüşün açıklandığı gün), yaklaşık on gündür yükselişte olan borsa endekslerinin ve euro/dolar paritesinin yeniden düşmeye başlayacağını yazmıştım. Bu haftaya gerileyerek başlayan borsa endeksleri dün açıklanan yeni ev satışları verisi ile düşmeye devam ettiler.Dün saat 17’de ABD’de yeni konut satışları verisi açıklandı. Beklenti Mayıs ayında yeni konut satışlarının yüzde 14.7 azalarak 430 bine düşeceği yönündeydi. Ancak satışlar yüzde 32.7 azalarak 300 bine indi.Aşağıdaki grafikte 2000’den bugüne aylık bazda yeni konut satışlarının gelişimini görüyorsunuz. Fark ettiğiniz gibi yeni konut satışları en düşük düzeyine indi. Ama sadece son on yıldaki değil, kayıtların tutulmaya başladığı 1963 yılından beri en düşük düzeyine.Bu haberden önce Fransa ve Yunanistan ekonomilerinin geleceğine yönelik şüpheler nedeniyle düşmeye başlayan Avrupa borsa endeksleri ve euro/dolar paritesi, gelen veri ile düşüşü hızlandırdı.Geçen hafta Çarşamba günü ABD’de yeni inşaat başlangıçları verisi açıklamıştı. Mayıs ayında yeni inşaat başlangıçları beklenenin üzerinde düşerek 593 bine gerilemişti.Yukarıdaki grafik 2000’den bu yana aylık bazda ABD’de yeni inşaat başlangıçlarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi, krizden çıkış sürecinde inşaat başlangıçlarında bir toparlanma olmadığı gibi, son ayda yaklaşık bir yıldır devam eden konut alım teşviklerinin (8000 dolara kadar)sona ermesi ile sert bir düşüş oldu. Sayı, Nisan 2009’da 477 bine düşerek en düşük düzeye geriledikten sonra Nisan ayında 659 bine kadar yükselmişti.Mayıs ayında hem yeni inşaat başlangıçları, hem de yeni ev satışları geriledi. Bu gerilemede Nisan ayında sona eren vergi teşviğinin önemli bir payı var. Zira her iki gösterge de teşviklerin sona erdiği Nisan ayında, bu fırsattan yararlanmak isteyenler nedeniyle, sert yükselişler yapmıştı.Mayıs itibarıyla yeni ev satışlarının ve yeni inşaat başlangıçlarının gerilemiş olması, bundan sonraki aylarda konut piyasasının canlanmayacağına yönelik bir işaret. Konut piyasasında canlanma görülmesi için ABD’de beklentilerin iyileşmesi, işsizlik oranın gerilemesi ve buna paralel olarak insanların gelirinde artış olması gerekiyor.Son aylarda ABD ekonomisinin krizden çıkış hızında yavaşlama var. İşsizlik oranının düşmesi ve ekonominin canlanması için faizlerin mevcut düzeyinde kalması gerekiyor. Bu nedenle Merkez Bankası FED, dün akşam yaptığı açıklamayı önümüzdeki toplantılarında da devam ettirecek ve bir süre daha faiz artırmaktan uzak duracaktır.