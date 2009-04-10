Kriz Dünya Sanayi Üretimini Nasıl Etkiledi?

Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Toplam Sanayi 111,2 113,9 110,8 110,3 93,5 88,5 84,8 İmalat Sanayi 106,6 112,1 109,5 109,4 90,0 83,4 81,4 Tekstil Ürünleri 90,2 94,1 94,9 95,2 69,4 68,6 65,9 Giyim Eşyası 90,9 84,9 79,1 90,2 83,3 86,5 76,1 Ana Metal 126,6 117,9 98,1 98,8 88,3 98,9 95,1 Motorlu Taşıt 73,4 120,1 105,5 84,5 60,1 55,5 58,9 Mobilya İmalatı 126,6 127,5 132,2 128,9 124,9 98,2 103,8

Diğer Ülkelerde Durum Ne?



Ülke % Değişim Dönem G. Kore -%25.6 Ocak İspanya -%23.6 Ocak Finlandiya -%19.5 Ocak İngiltere -%11.4 Ocak Japonya -%37.7 Şubat Tayvan -%27.1 Şubat Singapur -%22.4 Şubat Euro Bölgesi -%18.7 Şubat Rusya -%13.2 Şubat ABD -%11.8 Şubat Almanya -%20.6 Şubat

İşin özü şu:

Çarşamba günü açıklanan verilere göre Türkiye’de Şubat ayı sanayi üretimi 2008 Şubat’ına göre %23,7 geriledi. Dün bu konuda yazmıştım. Bugün ise krizin başlangıcından bu yana Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki durumu göstermek istiyorum.Krizin ülkemizdeki sanayi üretimine etkileri Ağustos 2008’de görülmeye başladı. Ağustos’ta 111.2 olan sanayi üretim endeksi, Şubat’ta 84.8’e geriledi. Bu hesaplamada 2005 yılında yağılan sanayi üretimi miktarının 100 olarak kabul edildiğini hatırlatmak isterim. Dolayısı ile son üç ayda sanayi üretimi Ocak 2005’teki değerinin altında. Yani 2005 yılına göre daha az üretim yapıyoruz.Krizin Türkiye’yi etkilemeye başladığı Ağustos 2008’den bu yana ise sanayi üretimindeki toplam gerileme yaklaşık %24 oldu. Aşağıdaki tabloda bunun gelişimini görüyoruz.Baştan söyleyeyim: Sadece bizde değil, her yerde durum bunun gibi. Dün Almanya’nın Şubat performansı açıklandı ve bu ülkedeki sanayi üretiminin %20.6 gerilediğini gördük.Aşağıda bazı ülkelerin sanayi üretimi endekslerindeki gerileme oranlarını görüyorsunuz.Sanayi üretimi Türkiye’de 7 aydır, ABD’de 11 aydır, Euro Bölgesinde 10 aydır, Japonya’da 7 aydır geriliyor.Ocak 2008-Şubat 2009 döneminde Türkiye’de sanayi üretimi toplamda %24 Japonya’da %36.7, Euro Bölgesinde 19.1 gerilemiş. Avrupa’da bizden kötü durumda olan ülkeler de var.Grafikte gördüğünüz gibi, Japonya’daki (mavi renkte) gerileme, Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD’nin çok üzerinde.Evet, Türkiye’de sanayi üretimi geriliyor ve durum iyi değil. Ama bu durumda olan tek ülke biz olmadığımız gibi, en kötü durumdaki ülke de kesinlikle biz değiliz. Dün de söylediğim gibi, önümüzdeki üç ayda gelecek göreceli olarak yüksek sanayi üretim endeksleri yukarıdaki grafikte Türkiye’nin konumunu iyileştirecektir.