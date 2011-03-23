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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

23 Mart 2011

Karşılıklarda rekor artış

Az önce Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları açıklandı. Faiz oranlarında değişime gidilmezken zorunlu karşılık oranları artırıldı...


Az önce Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları açıklandı. Faiz oranlarında değişime gidilmezken zorunlu karşılık oranları artırıldı. Artırılan oranlar ile birlikte mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 19,1 milyar Türk lirası likidite çekilmiş olacak.

Karar Ne Anlama Geliyor?
PPK’nın faiz oranlarında gitmemesi bekleniyordu. Ama karşılık oranlarındaki artış, hem de bu denli yüksek bir atış hiç beklenmeyen bir gelişmeydi.
Bilmeyenler için hemen açıklayayım. Bankalar halktan ve şirketlerden topladıkları mevduat ile katılım hesaplarının bir kısmını Merkez Bankası’na yatırmak zorundalar. Buna zorunlu karşılık deniyor. Yatırılan karşılıklara faiz ya da kar payı ödemesi yapılmıyor. Bu nedenle de örneğin karşılık oranı yüzde 15 ise, banka yatırılan her 100 TL’nin 85 TL’sini değerlendirip, 15 TL’sini Merkez Bankasına gönderiyor.
Karşılık oranlarının artması piyasadan daha fazla para çekilmesi anlamına geliyor. Piyasadaki TL miktarının azalması, TL’nin değerini yükselttiği için hem piyasa faiz oranları yükseliyor hem de döviz kurları geriliyor.
Karşılıklarda artış yapan TCMB büyük olasılıkla bundan sonraki ilk  toplantısında faiz ya da karşılıklarda bir değişiklik yapmayıp, önce bu son değişimin etkilerini görmeye çalışacaktır. Artık faizlerde bir artış beklemeyen yok. Sadece zamanlaması bir soru işareti. Reel sektördeki canlılık devam ederse birkaç ay sonra (yaz başında) faiz oranlarında artışa gidecektir. Yavaşlama başlarsa, faiz artırımı bir süre daha ertelenebilir.
İzleyen dönemde beklenmeyen bir siyasi ya da ekonomik bir dalgalanma olmaz ise TL'nin yeniden değerlenmeye başlayacağını göreceğiz.
Ben şu sıralar 1.41’in hemen üzerinde olan euro/dolar paritesinde de ciddi bir gerileme bekliyor ve dolayısıyla, özellikle Euro/TL kurunda bundan sonra düşüş yaşanacağını düşünüyorum.

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