T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

25 Ekim 2011

Kapasite Kullanımı Büyümenin Yavaşlayacağını Söylüyor

Dün öğleden sonra TCMB tarafından kapasite kullanım oranı açıklandı...


Dün öğleden sonra TCMB tarafından kapasite kullanım oranı açıklandı. Buna göre Ekim ayında oran geçen yıla göre yüzde 2.3 artışla 77’ye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış oran ise 73.4’ten 75.1’e yükseldi.

Manşet Veri

Arındırılmış Veri

Eylül 2010: 75,3

Eylül 2010: 73,4

Eylül 2011: 76,2

Eylül 2011: 74,8

Ekim 2011: 77

Ekim 2011: 75,1

 KKO rekor düzeyini Haziran 2007’de 81.2  puan ile, dip noktasını ise  Mart 2009’da 58.7 puan ile görmüştü. Dün itibarıyla oran Eylül 2008’den bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.
Son veriye göre, 16 sektörde kapasite kullanım oranı artarken, 8 sektörde oran geriledi.  Kapasite kullanım oranı en yüksek sektör yüzde 83.4 ile bilgisayar ve elektronik imalatı, en düşük sektör yüzde 57.9 ile diğer imalat oldu.
Geçen yıla göre kapasite kullanım oranının en fazla yükseldiği sektör yüzde 19.2 artışla makine kurulum ve onarımı, en fazla düştüğü sektör yüzde 12.7 azalışla içecek imalatı oldu.

Kapasite kullanımı 2007 yazında gördüğü en yüksek düzeyin altında olsa da, krizden çıkış döneminde istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Ancak, bildiğiniz gibi son aylarda büyüme hızının daha kontrollü seyretmesi ve kredi kullanım hızının yavaşlatılması için alınan önlemlerin etkisiyle, önümüzdeki aylarda kapasite kullanım oranında gerileme beklenen bir sonuç olacaktır.
Aslına bakarsanız bu etkilerin görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki tablo son 5 yıl içinde Ekim-Eylül ve Ekim-Ağustos dönemlerindeki, yani kapasite kullanım oranının bir önceki aya ve iki önceki aya göre değişim oranını gösteriyor. 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Ekim-Eylül

1,0%

-1,9%

0,3%

2,4%

1,0%

Ekim-Ağustos

2,5%

-5,3%

-1,0%

3,2%

1,2%

2007 ve 2010 yıllarına dikkat edin. Her ikisinde de Ekim ayı KKO, Eylül ve Ağustos aylarına göre artmış. Örneğin geçen yıl KKO, Eylül ayına göre yüzde 2.4, Ağustos ayına göre yüzde 3.2 yükselmiş. 2007’de de benzer bir durum var. 2008 kriz yılı olduğu için negatif değişim olması normal.  2011’de ise Ekim ayına KKO, Eylül’e göre sadece yüzde 1, Ağustos’a göre ise yüzde 1.2 artmış.
Yani, yavaşlamanın başka bir işaretini de almış durumdayız. Bakalım 12 Aralık’ta açıklanacak olan 3. çeyrek büyüme hızı bize neler söyleyecek… 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24