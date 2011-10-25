Kapasite Kullanımı Büyümenin Yavaşlayacağını Söylüyor



Dün öğleden sonra TCMB tarafından kapasite kullanım oranı açıklandı. Buna göre Ekim ayında oran geçen yıla göre yüzde 2.3 artışla 77’ye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış oran ise 73.4’ten 75.1’e yükseldi.

Manşet Veri Arındırılmış Veri Eylül 2010: 75,3 Eylül 2010: 73,4 Eylül 2011: 76,2 Eylül 2011: 74,8 Ekim 2011: 77 Ekim 2011: 75,1

KKO rekor düzeyini Haziran 2007’de 81.2 puan ile, dip noktasını ise Mart 2009’da 58.7 puan ile görmüştü. Dün itibarıyla oran Eylül 2008’den bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.

Son veriye göre, 16 sektörde kapasite kullanım oranı artarken, 8 sektörde oran geriledi. Kapasite kullanım oranı en yüksek sektör yüzde 83.4 ile bilgisayar ve elektronik imalatı, en düşük sektör yüzde 57.9 ile diğer imalat oldu.

Geçen yıla göre kapasite kullanım oranının en fazla yükseldiği sektör yüzde 19.2 artışla makine kurulum ve onarımı, en fazla düştüğü sektör yüzde 12.7 azalışla içecek imalatı oldu.



Kapasite kullanımı 2007 yazında gördüğü en yüksek düzeyin altında olsa da, krizden çıkış döneminde istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Ancak, bildiğiniz gibi son aylarda büyüme hızının daha kontrollü seyretmesi ve kredi kullanım hızının yavaşlatılması için alınan önlemlerin etkisiyle, önümüzdeki aylarda kapasite kullanım oranında gerileme beklenen bir sonuç olacaktır.

Aslına bakarsanız bu etkilerin görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki tablo son 5 yıl içinde Ekim-Eylül ve Ekim-Ağustos dönemlerindeki, yani kapasite kullanım oranının bir önceki aya ve iki önceki aya göre değişim oranını gösteriyor.

2007 2008 2009 2010 2011 Ekim-Eylül 1,0% -1,9% 0,3% 2,4% 1,0% Ekim-Ağustos 2,5% -5,3% -1,0% 3,2% 1,2%

2007 ve 2010 yıllarına dikkat edin. Her ikisinde de Ekim ayı KKO, Eylül ve Ağustos aylarına göre artmış. Örneğin geçen yıl KKO, Eylül ayına göre yüzde 2.4, Ağustos ayına göre yüzde 3.2 yükselmiş. 2007’de de benzer bir durum var. 2008 kriz yılı olduğu için negatif değişim olması normal. 2011’de ise Ekim ayına KKO, Eylül’e göre sadece yüzde 1, Ağustos’a göre ise yüzde 1.2 artmış.

Yani, yavaşlamanın başka bir işaretini de almış durumdayız. Bakalım 12 Aralık’ta açıklanacak olan 3. çeyrek büyüme hızı bize neler söyleyecek…



