İtalya Aşağı Türkiye Yukarı

S&P bir gün içinde bizi yakından ilgilendiren ikinci açıklamasını da yaptı ve Türkiye’nin yerel para birimi cinsinden kredi notunu BB+ seviyesinden BBB- seviyesine yükseltti. Şirket not artırımında mali sektördeki toparlanmanın ve derinliğin etkili olduğunu, 2008’de 24 ay olan kamu iç borç vadesinin 2011’de 34 aya çıktığını söyledi.



Bu şu ana kadar Türkiye’nin aldığı en yüksek kredi notu ve hakikaten çok olumlu bir gelişme. Ancak haber açıklanır açıklanmaz haber ajansları ve ekonomi medyası biraz abartılı bir ifadeyle Türkiye’nin “yatırım yapılabilir ülke” statüsüne çıkarıldığını ifade etti. Yanlış değil ama tam olarak da öyle sayılmaz.



Yerli para cinsinden kredi notu yatırım yapılabilir düzeye çıktı doğru; ama sadece o değil, yabancı para cinsinden kredi notu da artmış olsaydı, o zaman tam anlamıyla yatırım yapılabilir ülke düzeyine çıktığımızı söyleyebilirdik. Fakat yine de bunun yabancı para cinsinden notumuzun da yakın zamanda yükselebileceğine işaret ettiğini vurgulamak gerekir.



Bu haberi yorumlarken en son bu sabah İtalya’ya yapıldığı gibi diğer ülkelerin notunun indiği bir ortamda, not artışı yapılmış olmasını da dikkate almak gerekir. Büyüme performansı, bütçe ve borçlanma performansı, işsizlikteki gerileme, Türkiye ekonomisini sorunlu birçok Avrupa ülkesinden ayrıştırıyor. O nedenle kısa zamanda yabancı para cinsinden not artışın beklemek fazla iyimserlik olmaz.



Bütün ekonomi yönetimi ve basını, S&P tarafından en son 19 Şubat 2010 tarihinde yükseltilerek BB (görünüm pozitif)’e çıkarılan ülke notunun mevcut ekonomik görünümü yansıtmadığı konusunda hemfikir. Hala, ismini duyunca gözlerinizin büyüyüp dona kalacağınız ülkelerle aynı notlara sahibiz. Birkaç tanesini sıralayayım ve bir test yapalım: Guatemala (nasılsınız?), Filipinler (orada mısınız?), Mısır (orada siyasi kriz yok mu?), Portekiz (ekonomisi batma noktasına gelmedi mi?)



Bunları bir kenara bırakıp kendimize dönersek, Türkiye’nin önünde not artışının önündeki tek engelin cari açık olduğunu söyleyebiliriz. Son veride yönü aşağı dönen cari açık, önümüzdeki aylarda daha da aşağı gelecek. Ama asıl önemli olan 2012’de neler olacağı.



Son durumda, ülkenin yabancı para cinsinden kredi notları şöyle:

• S&P: BB (görünüm pozitif) 19 Şubat 2010

• Moody’s: BA2 (görünüm pozitif) 5 Ekim 2010

• Fitch: BB+ (görünüm pozitif) 17 Haziran 2010