İşsizlik Oranı Kriz Döneminin En Düşük Düzeyinde

TÜİK tarafından açıklanan dün açıklanan mayıs (Nisan-Mayıs-Haziran) istihdam verileri, işsizlik oranı ve istihdamda, hem geçen yıla hem de geçen aya göre ciddi bir iyileşme olduğunu gösteriyor.: İstihdam oranı geçen yıl %41.6 iken, bu yıl %44’e yükselmiş ve işsizlik oranı geçen yıl %13.6 iken, bu yıl %11’e düşmüş. Diğer taraftan iş gücüne katılım oranı, geçen yıl %48.2 iken bu yıl %49.4’e yükselmiş. Geçen yıla göre istihdam hacmi 1 milyon 600 bin kişi artarken, işsiz sayısı 536 bin gerilemiş. Son bir yıl içinde tarım sektörü 409 bin, sanayi ve hizmetler sektörleri yaklaşık 500’er bin, ek istihdam yaratmış.Böylece, bu ay itibarıyla istihdam hacmimiz Eylül 2007’den sonraki en yüksek düzeyine çıkarken, işsiz sayısı ve işsizlik oranı ise Ekim 2008’den sonraki en düşük düzeyine inmiş oldu.Önümüzdeki iki ayda bunun devamını görmemiz mümkün olmakla birlikte; eylül ayından itibaren önce tarım, sonra turizm, son olarak da inşaat sektöründe faaliyetlerdeki gerileme nedeniyle istihdamda dönemsel bir bozulma görülecektir. Fakat yine de, işsizlik oranı 2009’a göre düşük kalacaktır.İşsizlik oranını hala yüzde 11 gibi, oldukça yüksek bir düzeyde olmasına rağmen, birkaç açıdan bu konuya iyimser bakıyorum. Bunun birinci nedeni, ABD ve Avrupa’da işsizlik oranları hala düşmediği gibi, bazı ülkelerde yükselmeye devam ediyorken bizde ciddi oranda gerilemesi. İkinci neden bu gelişmenin bir yıl içinde nüfusumuzdaki 800 bin artışa rağmen olması.Ancak bu iyimserliğim, işsizlik oranının önümüzdeki aylarda da son dönemdeki kadar hızla düşeceğine inandığım anlamına gelmiyor. Zira son dönemde işsizlik oranındaki gerilemede, mevsim etkilerinin önemli payı var. Bahar aylarında tarım ve inşaat, yaz aylarında ise turizm sektörlerindeki istihdam artışı nedeniyle, işsizlik oranında son aylarda hızlı bir iyileşme gördük.Birkaç ay sonra işsizlik oranında hafif de olsa yeniden artış göreceğiz. Fakat bu, krizden çıkış sürecinde gösterilen olumlu performansı gölgeleyecek kadar büyük bir artış olmayacaktır.