İşsizlik Oranı Euro Bölgesi Ortalamasının Altında

Dün TÜİK tarafından Mayıs ayı istihdam verileri açıklandı. Biliyorsunuz açıklanan aslında Mayıs ayı değil, Nisan-Mayıs-Haziran aylarının ortalamasını gösteriyor, ama biz buna Mayıs diyoruz.Açıklanan verilere göre Mayıs ayında• işgücü hacmi 26 milyon 955 bin kişiye yükseldi• istihdam edilen kişi sayısı 24 milyon 445 bine yükseldi• işsiz sayısı 2 milyon 550 bine geriledi• işsizlik oranı yüzde 9.4 oldu.Yaz ayları yaklaştıkça istihdam piyasası verilerinde iyileşme görülür. Bunun nedeni inşaat, tarın ve turizm sektöründeki ekonomik faaliyetin hızlanmasıdır. Bu defa da öyle oldu ve veriler oldukça iyi geldi. Ancak, mevcut durum sadece geçen aylara göre değil, geçen yıla göre de iyi.Nisan 2011’e göre işgücü hacmi 363 bin kişi, istihdam hacmi 490 bin kişi artarken, işsiz sayısı 127 bin kişi geriledi. 2010 yılı Mayıs ayına göre işgücü sayısı 1 milyon 54 bin kişi, istihdam 1 milyon 390 bin kişi yükseldi; işsiz sayısı ise 284 bin kişi azaldı.Böylece, Mayıs 2011’de Türkiye’de işgücü hacmi ve istihdam hacmi tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış oldu. Bildiğiniz gibi, küresel krizden çıkış sürecinde işgücüne katılım oranının en hızlı yükseldiği OECD ülkesi Türkiye olmuştu. Son iki yılda hızlı bir iyileşme görülse de, ne yazık ki; ülkemiz kadınların işgücüne katılımı açısından son derece zayıf bir karneye sahip.Bununla birlikte son veriler işgücüne katılım oranındaki olumlu seyrin devam ettiğini gösteriyor. En son Temmuz 2008’de yüzde 9.4 düzeyinde olan işsizlik oranının 34 aydan sonra eski düzeyine gerilemiş olması önemli. Diğer yandan, hali hazırda 27 üyeli Avrupa Birliğinde işsizlik oranının Türkiye ile aynı olduğunu ve 17 üyeli Euro Bölgesinde ise oranın yüzde 9.9 olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.Gelelim ana sektörlere…Geçen yıla göre ana sektörlerin istihdamında yüzdesel olarak en büyük artış inşaat sektöründe görüldü. Sektörün istihdam hacmi yüzde 16.6 artışla 1 milyon 769 bini kişi oldu. Mutlak olarak en yüksek artış ise 442 bin kişi ile tarım sektöründe yaşandı. İstihdam sanayide 307 bin, hizmet sektöründe ise 390 bin kişi arttı.Muhtemelen gelecek ay, 2011’in en düşük işsizlik oranını ve en yüksek istihdam hacmini göreceğiz. Ağustos verisi ile birlikte, bir taraftan mevsim etkileri, bir taraftan ekonominin hızını yavaşlatmaya odaklanan önlemlerin etkisiyle, işsizlik oranının yeniden yüzde 10’a yaklaşacağı bir sürece gireceğiz.