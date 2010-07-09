IMF Büyüme Tahminini Yükseltti

IMF’nin 2010 yılı büyüme tahminleri bir yıl içinde neredeyse iki katına yükseldi. Geçen yıl 8 Temmuz’da açıkladığı tahminlerinde dünya ekonomisinin 2010’da yüzde 2.5 büyüyeceğini söyleyen IMF, 26 Ocak 2010’da tahminini yüzde 3.9’a, önceki gün ise yüzde 4.6’a çekti.Avrupa Borç Krizi’nin yaşandığı günlerde dünya büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi şaşırtıcı gelebilir. Ama hemen karar vermeyin; çünkü Euro Bölgesi’nin büyüme beklentilerinde bir değişim yok. Bölgenin bu yıl hala yüzde 1 büyümesi bekleniyor.Önceki tahminle karşılaştırıldığında Avrupa’da Almanya ve İspanya ekonomilerinin büyüme beklentilerinde bir iyileşme varken (sırayla yüzde 1.4’ten yüzde 1.5’e ve eksi binde 6’dan eksi binde 4’e), İngiltere ve İtalya büyüme tahminleri aşağı çekildi.Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerin büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinde Avrupa’dan kaynaklanan bir etki yok. Değişim ABD, Japonya, Kanada ve diğer gelişmiş ülkelerden kaynaklanıyor. Büyüme tahminleri ABD için yüzde 2.7’den yüzde 3.3’e, Japonya için yüzde 1.7’den yüzde 2.4’e, Kanada için yüzde 2.6’dan yüzde 3.6’ya çekildi.Büyüme gibi dış ticaret tahminlerinde de artış var. Gelişmiş ekonomilerin ithalatının bu yıl yüzde 7.2 yükselmesi bekleniyor. Önceki tahmin yüzde 5.5 düzeyinde idi. IMF raporunda detaylarına değinilmemekle birlikte, ithalattaki artışın nedeni büyük olasılıkla AB dışındaki gelişmiş ekonomilerden kaynaklanıyor. Fakat bu karegorideki ülkeler içinde Türkiye sadece AB’de etkin olduğu için, diğer ülkelerin ithalatındaki artışın bize ciddi anlamda fayda sağlamasını bekleyemeyiz.Birçok AB üyesinin ithalatı artmadığı gibi, para birimi olan euro da geçen yıla göre hayli değer kaybetmiş durumda. Geçtiğimiz bir ay içinde 1.1875’ten 1.2650’lere kadar yükselen euro-dolar paritesi bir süre daha yükselip 1.29’a ulaşma olasılığı bulunuyor. Ancak benim beklentim bu noktanın aşılamayacağı ve yeniden 1.20 düzeyine doğru gerileme olacağı yönünde.Özetle, dünya büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revizyonu Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı açısından büyük birpotansiyel taşımıyor.