T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

09 Temmuz 2010

IMF Büyüme Tahminini Yükseltti

IMF’nin 2010 yılı büyüme tahminleri bir yıl içinde neredeyse iki katına yükseldi...

IMF’nin 2010 yılı büyüme tahminleri bir yıl içinde neredeyse iki katına yükseldi. Geçen yıl 8 Temmuz’da  açıkladığı tahminlerinde dünya ekonomisinin 2010’da yüzde 2.5 büyüyeceğini söyleyen IMF, 26 Ocak 2010’da tahminini yüzde 3.9’a, önceki gün ise yüzde 4.6’a çekti.

Avrupa Borç Krizi’nin yaşandığı günlerde dünya büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi şaşırtıcı gelebilir. Ama hemen karar vermeyin; çünkü Euro Bölgesi’nin büyüme beklentilerinde bir değişim yok. Bölgenin bu yıl hala yüzde 1 büyümesi bekleniyor.
Önceki tahminle karşılaştırıldığında Avrupa’da Almanya ve İspanya ekonomilerinin büyüme beklentilerinde bir iyileşme varken (sırayla yüzde 1.4’ten yüzde 1.5’e ve eksi binde 6’dan eksi binde 4’e), İngiltere ve İtalya büyüme tahminleri aşağı çekildi.
Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerin büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinde Avrupa’dan kaynaklanan bir etki yok. Değişim ABD, Japonya, Kanada ve diğer gelişmiş ülkelerden kaynaklanıyor. Büyüme tahminleri ABD için yüzde 2.7’den yüzde 3.3’e, Japonya için yüzde 1.7’den yüzde 2.4’e, Kanada için yüzde 2.6’dan yüzde 3.6’ya çekildi.

Büyüme gibi dış ticaret tahminlerinde de artış var. Gelişmiş ekonomilerin ithalatının bu yıl yüzde 7.2 yükselmesi bekleniyor. Önceki tahmin yüzde 5.5 düzeyinde idi. IMF raporunda detaylarına değinilmemekle birlikte, ithalattaki artışın nedeni büyük olasılıkla AB dışındaki gelişmiş ekonomilerden kaynaklanıyor. Fakat bu karegorideki ülkeler içinde Türkiye sadece AB’de etkin olduğu için, diğer ülkelerin ithalatındaki artışın bize ciddi anlamda fayda sağlamasını bekleyemeyiz.
Birçok AB üyesinin ithalatı artmadığı gibi, para birimi olan euro da geçen yıla göre hayli değer kaybetmiş durumda. Geçtiğimiz bir ay içinde 1.1875’ten 1.2650’lere kadar yükselen euro-dolar paritesi bir süre daha yükselip 1.29’a ulaşma olasılığı bulunuyor. Ancak benim beklentim bu noktanın aşılamayacağı ve yeniden 1.20 düzeyine doğru gerileme olacağı yönünde.
Özetle, dünya büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revizyonu Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı açısından büyük birpotansiyel taşımıyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24