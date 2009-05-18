İlk çeyrek büyüme oranları

Haftanın kritik günü Salı



Geçen hafta Cuma günü Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi’nin geneline yönelik büyüme oranları açıklandı. Üç açıklamada da, ilk çeyrek büyüme oranlarının tahminlerden daha kötü geldiğini gördük.*Parantez içindeki oranlar, beklentileri göstermektedir.Tabloda en fazla dikkat çeken oran Almanya’ya ait. Avrupa’nın en büyük ekonomisi, 2009’un ilk 3 ayında, 2008’in ilk 3 ayına göre %6.9 küçülmüş. Verilerin ortak noktası, üçünde de ekonomilerin küçülmesi olarak görünüyor. Beklentilerin gerisinde kalan büyüme oranları, geçen haftayı kararsız geçiren borsa endekslerinin yönünü, haftanın son gününde negatife çevirdi ve Avrupa borsaları haftayı düşerek tamamladılar.Hemen hatırlatayım, IMF’nin Euro Bölgesi için 2009 büyüme tahmini -%4.2, Almanya için -%5.6, Fransa için -%3. Geçen hafta açıklanan verilerin beklentilerden daha kötü gelmesi, yıl sonu tahminlerinin de yeniden yapılması gereğini doğurabilir.Almanya ilk çeyrekte %6.9 küçüldüğüne göre, Türkiye ekonomisinin performansı için bazı çıkarımlarda bulunabilir. Her ne kadar iki ülke, ekonomik olarak denk ülkeler olmasa da, ekonomide ihracatın payı nedeniyle Almanya, Euro Bölgesinde Türkiye ile karşılaştırma yapmaya en uygun ülkelerden biri. Ayrıca Avrupa, Türkiye ihracat pazarları arasında en önemli bölge. Bu bölgenin küçülmesi, Türkiye ihracatının gelişimi önündeki en büyük engel. Dolayısıyla, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin beklentilerin gerisinde kalan performansı, Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme performansını da etkileyecektir.Ancak, sanayi üretiminde ve ihracatta yaşanan sert gerilemeler, Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme oranında, Avrupa ülkelerine göre daha ciddi etkiler yaratacaktır. Her iki gösterge de önceki yıla göre ciddi gerileme gösterdi. Tabii olarak bu iki veri ekonominin geneli için kesin bir kanıya sahip olmamız için yeterli değil. Ancak yine de ilk çeyrekte küçülmenin iki haneli bir rakam olacağı söylenebilir. Bunu görmek için Haziran sonuna kadar beklememiz gerekecek.Geçen haftaki gelişmeler bu hafta ABD ve Avrupa borsalarında gerileme, Euro/Dolar paritesinde 1.33’e doğru bir düşüş ve Dolar/TL kurunda hafif bir artış işaretleri veriyor.Dış piyasalar için en önemli verilerin açıklanacağı gün 19 Mayıs Salı. Almanya ve Euro Bölgesi için ZEW endeksleri, ABD’de Nisan ayı inşaat izinleri ve başlangıçları verileri bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek.