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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

01 Aralık 2010

HEY GİDİ GÜNLER

Pazartesi sabahı İrlanda'ya yardım haberleri ile güne ılımlı başlayan piyasalarda yüzlerin asılması uzun sürmedi...

Pazartesi sabahı İrlanda'ya yardım haberleri ile güne ılımlı başlayan piyasalarda yüzlerin  asılması uzun sürmedi. Son zamanlardaki en sert düşüşlerinden birini yaşayan hisse senetleri, bütün dünyada endekslerini aşağı çekti. Tıpkı Yunanistan yardımının açıklanmasını izleyen günlerde olduğu gibi...T24 okuyucuları buna şaşırmamış olmalı.
Sormadan edemiyorum;  simdiki endişeler bir ay önce piyasa oyuncuları tarafından hissedilemiyor muydu?
Bir ay önce İrlanda'nin ne kadar riskli bir ekonomik yapıya sahip olduğu bilinmiyor muydu?
Bir ay önce küresel  krizden çıkış sürecinde, en zayıf halkanın Avrupa ekonomisi olduğu bilinmiyor muydu?
Bir ay önce Portekiz'in ne kadar riskli olduğu bilinmiyor muydu? Pekiyi, İspanya'nin?
Mümkün değil. En azından T24 okuyucuları için değil.
Bugünlerde yaşadıklarımızın aslında ne anlama geldigini biliyorsunuz: Bir tarafta birbirinden beter mali yapılara sahip olmasına rağmen aynı para politikası altında birleştirilen Euro Bölgesi ülkeleri var. Öyle olduğu ve yıllardır bu ülkelerin yapıları birbirine yakinlastirilamadigi için de, su anda zor durumda olan (ama aslında uzun zamandır öyle olan) bazılarına cevre Euro ülkeleri deniyor. Yani bir de merkez ülkeleri var. Böyle bir ayrım olabilir mi? Öyleyse bir merkez  ulkesi olmasına rağmen zor durumdakilerden biri olan İtalya için ne demek gerekir?
Diğer taraftan adı gecen ülkelerin bu durumunu görmezden gelen ve küçükleri yanıltan bankalar, büyük yatırımcılar var. Bu nedenle son birkaç haftaya kadar burnunun dikine yükselen piyasalar, on bes günden beri "kral çıplakmis" demeye başladılar. Oysa kral zaten çıplak idi. Fakat hala bazıları " tuh tuh, vah vah; meger adamcagiz çıplakmis" diyor.
Günler çok hızlı geçiyor olabilir ama hafızamız bir balık hafızası kadar değil.
Vedat Ozdan AB ile ilgili bir yazı dizisine başlıyor. Eminim gayet hos tarzıyla resmi daha da net görmemize yardım edecek ve söyle bitirecektir: "T24 okumaya devam edin"


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