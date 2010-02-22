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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

22 Şubat 2010

Haftanın Gündemi

Bugün dışarıdan gelecek önemli bir veri yok...

Bugün dışarıdan gelecek önemli bir veri yok.  İçeride ise 16:30’da Merkez Bankası tarafından, Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklanacak. Aynı saatte açıklanacak başka bir gösterge ise Şubat ayına ait kapasite kullanım oranı.
Saat 17’de ise Hazine Müsteşarlığı tarafından merkezi yönetimin Ocak ayına ait iç ve dış borç verileri açıklanacak. Merkezi yönetim bütçesini de bu akşam öğreneceğiz.
Salı günü Türkiye’den önemli bir veri beklenmese de, Almanya ve ABD’de önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Önce sabah 11’de Almanya’dan IFO endeksleri açıklanacak. Geçen ay 100.6 düzeyinde gerçekleşen IFO endeksinin, Şubat ayında da aynı düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor.
Salı günü saat 16’da ABD’de Case Shiller konut fiyatları endeksi açıklanacak. Öğreneceğimiz Aralık verisi 2009 yılının tümünde fiyatların nasıl değiştiğini de görmemizi sağlayacak. Beklenti yıllık bazda endeksin yüzde 3 gerilemiş olduğu yönünde.
Saat 17’de ise ABD’de açıklanacak Şubat ayı tüketici güven endeksi, hem piyasaların o gün nasıl kapanacağını belirleyecek, hem de sonraki gün için bir işaret verecek.
Çarşamba sabahına Almanya damga vuracak. Sabah 10’da 2009 yılı gayrı safi yurt içi hasıla, özel tüketim, kamu harcamaları, inşaat harcamaları, ihracat ve ithalatın yanı sıra, Gfk tüketici güven endeksi açıklanacak.  Bu nedenle, piyasalarda açılışta sert hareketler görülebilir. Piyasalar kapanırken ise ABD’de Ocak ayına ait yeni  konut satışları verisini alacağız.
Perşembe sabahı Almanya’da Şubat  ayı işsizlik oranı açıklanacak. Sonucun Ocak’a göre değişmeyerek yüzde 8.2 olması bekleniyor. Saat  12’de ise Euro Bölgesi sanayi, hizmetler, ekonomi ve tüketici gücen endeksleri açıklanacak. Öğleden sonra ibre ABD’ye kayıyor. Dayanıklı tüketim malları ve işsizlik başvuruları saat 15:30’da açıklanıyor.
Cuma günü sabah 10’da TÜİK tarafından Ocak ayı dış ticaret verileri açıklanacak.  Ay başında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan açıklaya göre Ocak ihracatı, 2009 Ocak ayına göre yüzde 12.2 artışla 7.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
TİM verisi, ihracatçı birliklerine ait  kayıt rakamlarının toplamından oluşuyor. Ancak neredeyse bir ay sonra açıklanan TÜİK verisinin, ihracatçı birlikleri verisinden üç farkı var.
Birincisi, TÜİK verisi gerçeklemiş ihracatı gösteriyor. İkincisi, TÜİK verisi, birlikler üzerinden yapılmayan altın ihracatını da kapsıyor. Üçüncüsü TÜİK verisi limanlarda dağıtılan kumanyaları da içeriyor. İşten bu nedenlerle TÜİK verileri az da olsa, hemen her zaman TİM verisinden daha yüksek oluyor.

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