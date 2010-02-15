Haftanın Gündemi

19 Ocak 2010’dan itibaren düşüşe geçen yabancı borsa endeksleri, dört hafta peş peşe düştükten sonra geçen hafta durakladılar. Bazı endeksler haftayı yükselişle, bazıları ise hafif düşüşlerle tamamladı.

Geçen haftanın sonunda akıllarda iki somut soru vardı. Biri Yunanistan ekonomisinin durumunun ne olacağı, ikincisi Çin’in aşırı ısınan ekonomisini bir miktar soğutmak için bankaların verdikleri kredilere getirdiği kısıtlamaların piyasaları nasıl etkileyeceği idi. Bunların cevapları bu hafta bulunmaya çalışacak.

Pazartesi, Başkanlık Günü nedeniyle Amerikan piyasaları kapalı. Avrupa’dan da önemli bir veri gelmeyecek. Günün tek dişe dokunur haberi doğudan. Hatta, siz bu yazıyı okurken Japonya’nın dördüncü çeyrek ve yıllık büyüme oranları açıklanmış olacak. Japonya’nın son çeyrekte, öncekine göre yüzde 1 büyümüş olduğu tahmin ediliyor. Japonya’da gelecek başka bir haber ise Aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı.

Bu sabah TÜİK Kasım ayı işsizlik oranını açıklayacak. Ekim ayında işsizlik yüzde 13 düzeyindeydi. Bu ay olmasa bile önümüzdeki üç ayda işsizlik oranında artış şaşırtıcı olmayacaktır.

Salı sabahı önce İngiltere’den enflasyon, sonra Almanya’da Şubat ayı ZEW araştırmasının sonuçları açıklanacak. Salı günü ayrıca Avrupa Maliye Bakanları yapacakları toplantının ardından Yunanistan için somu bir yardım paketi açıklayabilirler. Bu toplantının sonucu, haftanın kalanında yönün ne olacağını belirleyecektir.

Salı sabahı TÜİK Ocak ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. Aralık ayında endeks önceki aya göre bir miktar artarak 78,79’a ulaşmıştı.

Çarşamba gündemi oldukça yoğun. Önce ABD konut sektörüne yönelik üç veri açıklanacak. Bunlar mortgage başvuruları ile Ocak ayı inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları. 15:30’da açıklanacak bu verilerden 45 dakika sonra yine Ocak ayına ait kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi açıklanacak. İkisinde de önceki aya göre artış bekleniyor.

Perşembe öğle saatlerinde Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin ardından, gündem öğleden sonra hareketlenecek. ABD’de devam eden işsizlik başvurularının ardından üretici fiyat endeksi enflasyon) açıklanacak. Piyasaların kapanışına doğru ise ABD’de Ocak ayı öncü göstergeleri açıklanacak.

Perşembe sabahı 2009 yılı için Yaşam Memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıklayacak. Bu araştırmanın sonuçlarını incelemenizi öneririm.



