Haftanın Gündemi

Aralık ayı para piyasaları için oldukça hareketli geçiyor. Dolar son iki haftada birçok para birimine karşı yüzde 5 civarında değer kazandı. 1999’da yürürlüğe girmesinden bu yana geçen on bir yılda (2009 dahil) Aralık aylarında dolara karşı bariz bir üstünlüğü olan Euro da, bu Aralık’ta dolara karşı güçsüz görünüyor. Şimdiye dek geçen on yılın sekizinde Euro dolara karşı değer kazanmışken, ikisinde doların yükseldiğini görmüştük.

Bu akşam 17:30’da Hazine Müsteşarlığı tarafından Ekim ayı konsolide kamu dengesi ve Kasım ayına ait merkezi yönetim iç ve dış borç verileri açıklanacak.

Bugün dışarıdan gelecek önemli bir veri yok.

Salı sabahının en önemli açıklaması Almanya’dan gelecek olan GfK tüketici güveni araştırması sonucu. Beklentiler göstergenin 3.5 olması yönünde. 25 Kasım’da açıklanan GfK tüketici güveni, beklentilerin 0.3 puan altında kalarak 3.7 düzeyinde gerçekleşmişti. Göstergenin 0’ın üzerinde olması iyi, altında olması kötü bir işaret. “0” uzun dönemli beklentilerin ortalamasını gösteriyor.

Salı günü İngiltere ve ABD ekonomilerinin üçüncü çeyrek büyüme hızlarına ait revizyon verileri açıklanacak. İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 küçülmüş, ABD ekonomisinin yüzde 2.8 büyümüş olduğu tahmin ediliyor. Özellikle İngiltere’den gelecek orana kesin gölse bakılıyor. Bu yüzden, beklentilerden sapma görülürse. Bu piyasaları harekete geçirebilir.

Aynı gün akşam saatlerinde ABD’den Richmond FED imalat endeksi ile konut satışlarına yönelik açıklamalar alınacak.

Çarşamba günü öğleden sonra yine ABD’de çok sayıda veri açıklanacak. Saat 15:30’da Kasım ayı kişisel tüketim harcamalarını, saat 17’de ise Michigan Üniversitesi güven endeksinin nihai halini göreceğiz. Güven endeksi önceki günlerde 73.4 olarak açıklanmıştı. Ancak her ayın sonuna doğru, araştırmanın kesinleşmiş sonucu açıklanıyor. Sonucun 74 civarında gelmesi bekleniyor. Bunun üzerinde gelecek bir rakam, dolardaki yükselişi destekleyecektir.

Perşembe öğleden sonra 15:30’da ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin Kasım ayı performansı açıklanacak. Aynı saatte piyasaları karıştırma olasılığı en yüksek verilerden biri olan işsizlik başvuruları ile devam eden işsizlik başvuruları açıklanacak. İki sayıda da öncekine göre az da olsa gerileme bekleniyor.

Haftanın en kritik günleri Salı ve Çarşamba iken, yurtdışında Noel tatili nedeniyle haftanın son iki gününde hareketler sınırlı kalacaktır.