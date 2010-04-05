Haftanın Görünümü

Cuma günü ABD’den gelen istihdam verisi, beklentilerin altında kalmış olsa da, borsaların yukarı yönlü hareketini destekleyecek özelliklere sahip. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner’ın ekonominin iyileşme dönemine girdiğinin kesinleştiği ve Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu Başkanı Rober Hall’un resesyonun açıkça sona ermiş olduğu yönündeki ifadeleri de bunu destekliyor.

ABD borsa endeksleri son 18 ayın en üst düzeyinde. IMKB-100 endeksi, geçen Cuma günü tarihinin en yüksek düzeyine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ham petrol fiyatı da geçen hafta son 17 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Bütün bu gelişmelerin, Yunan tahvillerindeki risk primlerindeki yükselişin devam etmesine rağmen, gerçekleşiyor olması da moralleri düzelten başka bir faktör.

Yanlış okumadınız; IMF ve AB destekli Yunanistan yardım paketine rağmen, geçen hafta Yunan devlet tahvillerinin faizleri düşmediği gibi CDS primleri de yükselmeye devam etti.

Bu bilgiler ışığında gelin bu hafta açıklanacak verilerden belli başlılarına bir göz atalım.

Bu sabah 10’da TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisi ile haftayı açıyoruz.

Bugün 14’te ABD’de Şubat ayı ikinci el konut satışları açıklanacak. Saat 15:30’da ise ABD Merkez Bankası FED, borç verme faiz oranını görüşmek üzere toplanıyor. Bu aslında önceden planlanmış bir toplantı değil. Bu nedenle faiz oranında değişime gidilme olasılığı var.

Salı günü gelecek veriler var ama bunların piyasayı etkileme gücü düşük.

Çarşamba sabah önce Almanya’da daha sonra ise Euro Bölgesi’nde satınalma yöneticileri endeksi açıklanacak. İki gösterge de önceki aya göre değişim olması beklenmiyor.

Öğlene doğru Euro Bölgesi’nin 2009 yılı 4. Çeyrek ve yıllık büyüme oranlarını öğrendikten sonra Almanya’da Şubat ayı fabrika siparişlerinin sonucunu göreceğiz.

Perşembe’nin ilk önemli verisi İngiltere sanayi üretim endeksi olacak. Sabah 10da ise Türkiye’den sanayi üretim endeksinin son durumunu alacağız.

Öğle sularında, Almanya’dan aynı veriyi alacağız. Saat 14:45’te ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Oranda bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Saat 15:30’da ibre ABD’ye kayacak ve işsizli başvurularını öğreneceğiz.

Cuma sabahı Almanya’nın Şubat ayı dış ticaret verisi açıklanacak. Geçen yıl ihracat liderliğini Çin’e kaptıran Almanya’nın ihracatında ciddi bir toparlanma var. Benzer bir veri ise TÜİK’ten gelecek: Şubat ayı dış ticaret endeksleri.

Bu haftanın özellikle ilk iki gününde euro/dolar paritesinde bir gerileme görme ihtimalimiz yüksek.



